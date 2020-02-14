غدًا.. أمين البحوث الإسلامية يناقش رسالة ماجستير في جامعة كفر الشيخ

يترأس الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، غدًا، السبت، مناقشة رسالة ماجستير بقسم اللغة العربية، بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، والتي جاءت تحت عنوان "إدارة الأزمات في عهد الخلفاء الراشدين" (دراسة تحليلية مقارنة)، من إعداد الباحث حمادة رمضان عبد المعطي.





ويشارك، في المناقشة، الدكتور ثروت حسين سالم، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، ووكيل الدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ "مناقشًا خارجيًا"، والدكتور محمد طه علام، أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، "مناقشًا داخليًا".





وتُقام هذه المناقشة العلمية في بقاعات المناقشات بكلية الآداب، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، بحضور الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأساتذة اللغة العربية.





جدير بالذكر أن هذه الرسالة يُشرف عليها، الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وأستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، والدكتورة آية محمد البادي، مدرس الأدب العربي القديم بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ.





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