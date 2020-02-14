نشرة الرياضة.. حفيظ دراجي: كل الخيارات متاحة في السوبر الأفريقي .. ونجم الزمالك: محدش يقدر على الأهلى

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالآتي :





سلط الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والخبير الكروي الضوء على حظوظ فريقى النادى الزمالك والترجي فى مباراة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الغرافة القطرى.





كشف المحلل الكروي خالد بيومي، عن سلاح الزمالك، للتغلب على الترجي التونسي، في المباراة المقرر لها، اليوم، الجمعة، بكأس السوبر الأفريقي الذي تستضيفه قطر.





أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن برنامج الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الترجي التونسي ببطولة السوبر الإفريقي والمقرر لها السادسة مساء اليوم.





أشاد أسامة نبيه لاعب الزمالك السابق، بالأداء المميز الذي يقدمه فريق الأهلي هذا الموسم، تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر.





وجه جمال عبدالحميد نجم فريق الزمالك السابق، رسالة قاسية إلى المحللين الرياضيين بالاستوديوهات التليفزيونية، قبل ساعات، من مباراة الزمالك والترجي، المقرر لها اليوم، الجمعة، بكأس السوبر الأفريقي، الذي تستضيفه قطر.





كشف هيثم فاروق لاعب نادي الزمالك السابق، عن مفاجأة جماهير القلعة البيضاء، قبل انطلاق مباراة الترجي، المقرر لها، اليوم، الجمعة، بكأس السوبر الأفريقي، الذي تستضيفه قطر.





يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام الساعة الثامنة والربع من مساء اليوم، الجمعة، نظيره فريق المصري على استاد المكس بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس من منافسات بطولة الدوري الممتاز.





يستضيف ملعب الغرافة بالقرب من العاصمة القطرية الدوحة، مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والزمالك المصري اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.





كشف المعلق الجزائري حفيظ دراجي عن حظوط نادي الزمالك أمام الترجي التونسي، في المباراة المقرر لها اليوم، الجمعة، بكأس السوبر الأفريقي، الذي تستضيفه قطر.