سيارة فارهة.. محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره بـ فيديو من كواليس البرنس

نشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر فيديو أثناء حضوره لموقع تصوير مسلسل "البرنس" ، وظهر فى الفيديو وهو ينزل من سيارته الفارهة ويلتقط الصور مع معجبيه.
يذكر أن محمد رمضان واصل إشعال أزمته مع الطيار المفصول، ونشر من خلال حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" فيديو جديد يسخر فيه من أزمته مع الطيار الكابتن أشرف أبو اليسر.
وظهر في الفيديو داخل إحدى غرف العمليات وعلق قائلا: "الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة" ، ودشن بعد ذلك رواد موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" هاشتاج #قاطعوا_محمد_رمضان ، وتستمر أزمته مع الجمهور .