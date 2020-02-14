سيارة فارهة.. محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره بـ فيديو من كواليس البرنس





يذكر أن محمد رمضان واصل إشعال أزمته مع الطيار المفصول، ونشر من خلال حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" فيديو جديد يسخر فيه من أزمته مع الطيار الكابتن أشرف أبو اليسر.



