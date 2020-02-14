هل يجوز للزوجة الإنفاق على المنزل من زكاة مالها.. الإفتاء تجيب

هل يجوز للزوجة الإنفاق على المنزل من زكاة مالها ؟ علما بأن الزوج متعثر وتراكمت عليه الديون؟" .. سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية بفيسبوك.
وأجاب الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للزوجة الإنفاق على المنزل من زكاة مالها نظرا لظروف تعثر الزوج ماديا.
أضاف خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين ، قائلا: لا يجوز ولكن يجوز أن تعطي الزوجة لزوجها زكاة المال في يده ليقوم هو بالإنفاق على المنزل وهنا فرق بين الصورتين وهي ان من شروط إخراج الزكاة ان تعطى للفقير او الغارم او المسكين والمحتاج بصفة عامة في إعطائها للزوج الفقير أو الغارم في يده يتحقق معها شرط صحة الزكاة.
هل يجوز إخراج زكاة المال على دفعات؟
سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
كيفية إخراج زكاة العقارات
وأوضح «مجمع البحوث» فى فتوى له، أنه في حال شراء منزل أو عقار أو ما إلى ذلك بنية الاستثمار والتجارة بعينها فيجب تقويمها على رأس الحول، وإخراج الزكاة عنها بمقدار 2,5% من كامل ثمنها، وذلك في حالة البيع بالتقسيط لموسر قادر على سداد الأقساط في مواعيدها.
وأضاف أنه إذا كان البيع لمُعسر، وغلب الظن أنه ربما لا يفي في المواعيد المحددة، تُخرج الزكاة عن المال الذي تم قبضه إذا بلغ النصاب – أي ما يساوي 85 جرامًا من الذهب-، ويتم الانتظار حتى الحصول على بقية الثمن ثم تُخرج الزكاة عن الجميع.
هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة رواتب شهرية
ومن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء إن تقسيط مبلغ زكاة المال على مدار شهور العام جائز على هيئة رواتب شهرية ولكن يجب إخراج المبلغ بالكامل قبل بداية الحول الجديد فإذا كنتي تخرجي المال بداية رمضان من كل عام فعليك أن تتخلص من الإجمالي قبل بداية رمضان العام المقبل.
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