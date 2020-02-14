لو جالك ورد فى عيد الحب.. 3 مواد من مطبخك تحميه من الذبول

عادة ما يرتبط عيد الحب بباقة ورد أنيقة، فالفتيات دومًا يعشقن الورد ويعتبرونه من أفضل الهدايا التي يمكن أن يحصلن عليها في أي وقت وخاصة عيد الحب





لكن الاحتفاظ بالورد أمر صعب فهو عادة ما يذبل بعد يومين أو ثلاثة، لكن يمكنك الاحتفاظ بالورد لأطول فترة ممكنة باستخدام بعض المواد التي تبيقه مزهرًا، بحسب نصائح موقع brightside :





1- المياه الغازية :

فهي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر الذي يحافظ على إبقاء الورد طبيعيًا لأطول فترة، قومي بوضع ربع كوب من المياه الغازية الشفافة في إناء الماء ثم ضعي باقة الورد.



اقرأ أيضًا