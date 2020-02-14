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لو جالك ورد فى عيد الحب.. 3 مواد من مطبخك تحميه من الذبول

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:45 م
صدى البلد
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رشا عوني
عادة ما يرتبط عيد الحب بباقة ورد أنيقة، فالفتيات دومًا يعشقن الورد ويعتبرونه من أفضل الهدايا التي يمكن أن يحصلن عليها في أي وقت وخاصة عيد الحب

لكن الاحتفاظ بالورد أمر صعب فهو عادة ما يذبل بعد يومين أو ثلاثة، لكن يمكنك الاحتفاظ بالورد لأطول فترة ممكنة باستخدام بعض المواد التي تبيقه مزهرًا، بحسب نصائح موقع brightside : 

1- المياه الغازية :
فهي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر الذي يحافظ على إبقاء الورد طبيعيًا لأطول فترة، قومي بوضع ربع كوب من المياه الغازية الشفافة في إناء الماء ثم ضعي باقة الورد.

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2- الأسبرين :
وهو طريقة معروفة للحفاظ على الورود، من خلال طحن حبات الأسبرين ثم خلطها بالماء ووضع باقة الورد فيها.

3- خل التفاح:
اخلطي ملعقتين من خل التفاح مع ملعقتين من السكر في إناء الماء ثم ضعي الورود، واحرصي على تغيير الماء يوميًا ووضع نفس الخليط.
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