البراوي ناعيًا نائب رئيس حزب الحرية: فقدنا أحد الكوادر الشرطية والسياسية في مصر

نعي المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب "صوت الشعب " اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب "الحرية المصري " ومدير مباحث القليوبية السابق ورئيس مدينة شبرا وسكرتير عام محافظة القليوبية الأسبق.





وقال البراوي إن الساحة السياسية المصرية فقدت أحد رجالها الذي قضى نحبه بعد مسيرة من العمل الناجح في خدمة الوطن إبان عمله الشرطي والأمني و العمل العام خلال المناصب التنفيذية والسياسية التي تقلدها، مضيفا فقدنا أحد الكوادر الشرطية والسياسية في مصر.





وتقدم "رئيس صوت الشعب " بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومسؤولي حزب "الحرية المصري " الذي فقد أحد أبرز الكوادر السياسية، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.





جدير بالذكر أن اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري لقي مصرعه أثناء سقوط مصعد به خلال استقلاله لافتتاح مقر الحزب الجديد بمحافظة السويس.