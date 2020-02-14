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رياضة

دقيقة و50 ثانية .. أوباما يضرب الترجي التونسي بالهدف الأول

الجمعة 14/فبراير/2020 - 06:04 م
يوسف أوباما
يوسف أوباما
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يسرى غازى
أحرز يوسف أوباما هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى  الترجي التونسي بالدقيقة الأولى و50 ثانية  فى المباراة المقامة حاليا فى إطار كأس السوبر الإفريقي يقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

بدأ اللقاء بضغط تونسي على دفاعات الزمالك وشهدت الدقيقة الأولى تدخلا عنيفا من جانب لاعب الترجى تجاه مصطفى محمد وحصل مهاجم الفارس الأبيض على ركلة حرة.

ودفع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفارس الأبيض بتشكيل ضم كلا من: محمد أبوجبل في حراسة المرمى  ومحمد عبد الشافى ومحمود علاء ومحمود الونش وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وأحمد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

واستعان معين الشعباني مدرب الترجي بتشكيلة كالتالي : حارس المرمى معز بن شريفية وفى خط الدفاع : سامح الدربالي وخليل شمام ومحمد علي اليعقوبي وإلياس الشتي وفى خط الوسط: فوسيني كوليبالي وكوامي بونسو وعبد الرؤوف بن غيث وبخط الهجوم: بلال بن ساحة وإبراهيما واتارا والليبي حمدو الهوني.
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