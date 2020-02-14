دقيقة و50 ثانية .. أوباما يضرب الترجي التونسي بالهدف الأول

أحرز يوسف أوباما هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى الترجي التونسي بالدقيقة الأولى و50 ثانية فى المباراة المقامة حاليا فى إطار كأس السوبر الإفريقي يقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.





بدأ اللقاء بضغط تونسي على دفاعات الزمالك وشهدت الدقيقة الأولى تدخلا عنيفا من جانب لاعب الترجى تجاه مصطفى محمد وحصل مهاجم الفارس الأبيض على ركلة حرة.





ودفع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفارس الأبيض بتشكيل ضم كلا من: محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبد الشافى ومحمود علاء ومحمود الونش وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وأحمد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.



