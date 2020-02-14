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توك شو

غالية بن علي: أنا أفضل من نانسي وإليسا.. شاهد

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:42 م
غالية بن علي
غالية بن علي
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حمزة شعيب
روت الفنانة التونسية غالية بن علي، تفاصيل نشأتها، قائلة: "أنا ولدت فى بلجيكا حيث تعرف والدى بوالدتي".

وتابعت الفنانة التونسية خلال حوارها مع الإعلامي أحمد مجدى مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "والدي كان يفضل الحياة فى بلجيكا ولكن والدتي رفضت وقررنا بعدها العيش فى تونس، مضيفة:"كانت فرصة سعيدة ان أكمل بقية حياتى فى تونس فى الجنوب تحديدا وهو مكان  يشبه صعيد مصر".

وعن حقيقة قولها "أنا أحسن من نانسى وإليسا"، أكدت غالية: "أنا بحب نانسى ويمكن قولت الكلام ده عشان وقتها كانت حاسة إن فيه أغانى كتير مش بنفس القوة.

 ونوهت إلى أنها كانت تغني فى بعض الحفلات فى بلجيكا باللغة العربية الفصحى، وتفاجأت بتقبل البلجيكيين بحب اللغة العربية والإصرار على سماعها.

غالية بنعلي هي مغنية تونسية لقبت بسفيرة الغناء العربي، تعيش في بلجيكا ولها العديد من الأغاني الخاصة بها و أغاني أخرى من زمن الفن الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم وآخرون والتي تغنيها بأسلوبها المميز و صوتها القوى والعذب.
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