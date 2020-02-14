جامعة حلوان: 9 خطوات تحميك من الإصابة بـ فيروس كورونا.. تعرف عليها

نظمت الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان محاضرة لطلبة وطالبات المدن الجامعية للتوعية للوقاية من مرض الكورونا، وعمل الاحتياطات اللازمة، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة الطبية بحضور الدكتور محمد أحمد مدير الطب الوقائي والدكتورة مها عبد الفتاح نائب مدير الطب الوقائي ومسئولة وحدة مكافحة العدوى.
جاء ذلك في إطار خطة جامعة حلوان لتنفيذ حملة توعوية للتعرف على مرض كورونا وتجنب الإصابة بفيروس كورونا، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.
واستهدفت الندوة التعريف بفيروس كورونا وأعراضه وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه، كما تم توزيع الكمامات والمطهرات ووسائل مكافحة العدوى مع نشر البوسترات التي توضح تفاصيل المرض على أغلب أماكن الجامعة والوحدات الطبية.
واستهدفت الندوة التعريف بفيروس كورونا وأعراضه وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه، كما تم توزيع الكمامات والمطهرات ووسائل مكافحة العدوى مع نشر البوسترات التي توضح تفاصيل المرض على أغلب أماكن الجامعة والوحدات الطبية.
وتضمنت الندوة طرق الوقاية من خلال إتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات والسلوكيات السليمة للوقاية من كافة الأمراض من خلال إتباع 9 خطوات وهي:
- الحفاظ على نظافة اليدين باستمرار بغسلها بالماء والصابون.
- الابتعاد عن الأشخاص المصابين.
- ارتداء الأقنعة للوقاية ( الكمامة حيث تمنع وصول الجراثيم إلى الفم)
- استخدام وسائدك في الطائرة بالتعليمات الموجهة لصحة استخدامها.
- الحرص على ارتداء القفازات.
- تجنب الحيوانات الحية أو الميتة وعدم تناول اللحوم الميتة والنيئة.
- الحرص على تغطية الفم عند السعال.
- تفادي الاقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض النفسية كالسعال والعطس.
- الحرص حال التعرض للإصابة بحمى بالذهاب للطبيب فورًا للاطمئنان.
- الابتعاد عن الأشخاص المصابين.
- ارتداء الأقنعة للوقاية ( الكمامة حيث تمنع وصول الجراثيم إلى الفم)
- استخدام وسائدك في الطائرة بالتعليمات الموجهة لصحة استخدامها.
- الحرص على ارتداء القفازات.
- تجنب الحيوانات الحية أو الميتة وعدم تناول اللحوم الميتة والنيئة.
- الحرص على تغطية الفم عند السعال.
- تفادي الاقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض النفسية كالسعال والعطس.
- الحرص حال التعرض للإصابة بحمى بالذهاب للطبيب فورًا للاطمئنان.
وكانت قد أعلنت اليوم وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبي".