شاهد.. لاعبو الزمالك يتسلمون الميداليات الذهبية.. وشيكابالا يرفع الكأس

أقيمت بينهما في إطار

تغلب فريق الزمالك على الترجي بنتيجة 3-1 في المباراة

تقدم يوسف أوباما للزمالك ثم أدرك عبد الرؤوف بن غيث للترجى وأضاف أشرف بنشرقي الهدف الثاني والثالث للفارس الأبيض.

وتسلم قائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا كأس السوبر الإفريقي فيما تسلم لاعبو الفارس الأبيض الميداليات الذهبية وسبق ذلك قيام لاعبى القلعة البيضاء بعمل ممر شرفي.

بدأ اللقاء بضغط تونسي على دفاعات الزمالك وشهدت الدقيقة الأولى تدخلا عنيفا من جانب لاعب الترجى اتجاه مصطفى محمد وحصل مهاجم الفارس الأبيض على ركلة حرة.





فى الدقيقة و50 ثانية أحرز يوسف اوباما هدف الزمالك الأول عقب تلقيه عرضية ماكرة من محمد عبدالشافى سددها برأسه قوية تسكن شباك معز بن شريفية محرزا الهدف الأول.





لاحت فرصة خطيرة للزمالك بعدما أرسل أشرف بن شرقي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ونجحت دفاعات الترجى فى ابعادها من داخل منطقة الجزاء.





تعرض طارق حامد الى الإحتكاك العنيف فى الدقيقة الثامنة من قبل لاعب الترجي وجرت محاولات من قبل اوتارا مهاجم الترجي لتهديد دفاعات الزمالك وإدراك التعادل.





وأرسل حمد الهونى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء نجح محمد عبدالشافى فى الدقيقة العاشرة وأبعادها وحصل حازم إمام على ركلة حرة فى الدقيقة 13 بعد تعرضه الى العرقلة وفى الدقيقة 14 لاحت فرصة خطيرة للترجى بعدما أرسل اوتارا كرة طولية داخل منطقة الجزاء وصلت الى حمد الهونى ومررها داخل منطقة الجزاء سددها أحد زملائه وتمر الى جوار مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك.





سدد مصطفى محمد قذيفة صاروخية فى الدقيقة 15 من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة معز بن شريفية وحصل فرجانى ساسي على ضربة حرة في الدقيقة 17 بعد تعرضه الى الإحتكاك أمام منطقة الجزاء.





سدد مصطفى محمد فى الدقيقة 24 قذيفة صاروخية تعلو عارضة مرمى الحارس التونسي وتضيع فرصة إضافة الهدف الثاني وحصل مصطفى محمد على ضربة حرة فى الدقيقة 27 بعد تعرضه إلى احتكاك قوى أمام منطقة الجزاء.





واحتسب الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز ضربة حرة بعد عرقلة حمدي الونش للاعب الترجي في الدقيقة 32 سددها خليل شمام وأمسك بها محمد ابوجبل حارس الزمالك وخضع للعلاج بعد احتكاك اوتارا مهاجم الترجي بحارس الفارس الأبيض.





نجح محمود حمدي الونش فى الدقيقة 35 في إبعاد كرة خطيرة من أمام مهاجم الترجي داخل منطقة الجزاء وأهدر أحمد سيد زيزو هدفا فى الدقيقة 39 بعدما تلقى كرة ماكرة داخل منطقة الجزاء سددها بقوة يبعدها بصعوبة الحارس التونسي إلى ضربة ركنية.





أهدر أشرف بنشرقي فى الدقيقة 41 فرصة حقيقية لإضافة الهدف الثاني بعدما راوغ مصطفى محمد دفاعات الترجي وسدد الكرة تصطدم بالمدافعين وترتد الى بنشرقي وسددها برعونة تعلو عارضة الحارس التونسي.





شهدت مجريات الشوط الثاني مبادرة هجومية لفريق الترجي واعترض لاعبو الترجي على عدم احتساب ضربة جزاء بداعي لمسة يد من مدافع الزمالك فى الدقيقة 47 .