قبل السوبر.. الأهلي يضرب المصري البورسعيدي بثلاثية

حقق فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي الفوز على حساب منافسه المصري البورسعيدي بثلاثة اهداف دون رد بالمباراة التي جمعتهما اليوم باستاد المكس بالاسكندرية والمؤجلة من الاسبوع السادس بالدوري الممتاز.





وافتتح الاهلي تهديفه عن طريق وليد معلول بالشوط الاول، وفي الشوط الثاني سجل جونيور أجايي ومحمود عبدالمنعم كهربا الهدفي الثاني والثالث.





*الشوط الاول





بدأت المباراة بدقيقة حدادا على روح والد نجم فريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي عمرو موسى.









وأهدر الأهلي اول اهدافه في الدقيقة 4 بعد تسديدة من جانب وليد سليمان تمر بجانب القائم الأيسر للفريق البورسعيدي.





وحصل النادي الأهلي على ركلة جزاء بالدقيقة 9 نجح في تسجيلها علي معلول.





وتلقى فريد شوقي البطاقة الصفراء الاولى في المباراة بالدقيقة 11، وذلك بعدما اعترض على عدم احتساب ركلة جزاء.





وكاد الأهلي أن يضيف الهدف الثاني عن طريق مروان محسن بعد ركنية من علي معلول بالدقيقة 16.





وألغى الحكم بالدقيقة 25 هدف للنادي الأهلي سجله مروان محسن بداعي التسلل





وأنقذ محمد الشناوي مرمى النادي الأهلي من هدف بالدقيقة 30 وذلك عقب ركلة ركنية لعبت مباشرة نحو مرمى الأهلي.





وتلقى وليد سليمان بطاقة صفراء بالدقيقة 33 وذلك بعد ضربه لاحد لاعبي المصري البورسعيدي.





وتصدى محمد الشناوي لانفراد محقق من جانب كريم العراقي بالدقيقة 35.





وحاول فريق المصري البورسعيدي العودة في النتيجة الا ان النادي الاهلي نجح في السيطرة على وسط الملعب.





* الشوط الثاني





بدأ النادي الأهلي بضغط على دفاع النادي المصري وذلك بتمريرة من جانب جونيور اجايي الي مروان محسن، الا ان الاخير سددها بعيد عن مرمى المصري.





وتلقى اللاعب احمد ياسر اول بطاقة صفراء بالشوط الثاني وذلك بعد تدخل قوي على الدولي التونسي علي معلول.





وقام النادي الأهلي باول تغيير بخروج وليد سليمان ودخول الانجولي جيرالدو.





واهدر الاهلي الهدف الثاني بعد رأسية من اليو ديانج بالدقيقة 55 ، الا انها علت مرمى الفريق البورسعيدي.





واجرى السويسري رينيه فايلر التغيير الثاني بخروج حسين الشحات ودخول محمود عبدالمنعم كهربا.





والغى الحكم هدفا ثانيا للنادي الأهلي بالدقيقة 61 باحتسابه تسللا على مروان محسن.





وسقط مروان محسن بالدقيقة 70 مطالبا بالحصول على ركلة جزاء، الا ان الحكم رفض منح الفريق الأهلي ركلة جزاء ثانية





وفي الدقيقة 72 استطاع محمد الشناوي انقاذ مرمى الاهلي من هدف للنادي المصري بعد التصدي لتسديدة من جانب محمود الوادي.





وبالدقيقة 81 اصطدم الانجولي جيرالدو بفريد شوقي لاعب المصري، الا ان الثنائي عاد للمعلب من جديد.





وسجل النادي الاهلي هدفه الثاني عن طريق جونيور اجايي بالدقيقة 83، وذلك بعد لقطة مهارية من جانب محمود عبدالمنعم كهربا حيث راوغ اكثر من لاعب بالنادي المصري.



