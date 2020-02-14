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رياضة

قبل مواجهة السوبر المصري.. الأهلي يرد على الزمالك بـ "التلاتة"

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:35 م
صدى البلد
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نور عادل
رد فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي على غريمه التقليدي نادي الزمالك وذلك عقب فوز الأخير بلقب السوبر الأفريقي اليوم الجمعة، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة بالسوبر المصري.

وفاز الزمالك على منافسه الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك بالمباراة التي جمعتهما باستاد الغرافة القطري.

وبعد مرور ساعتين فقط، نجح النادي الأهلي في الرد سريعًا على نادي الزمالك والفوز بثلاثة أهداف دون رد على المصري البورسعيدي بالمباراة التي اقيمت باستاد المكس بالإسكندرية والمؤجلة من الأسبوع السادس بالدوري الممتاز.

ويستعد قطبا الكرة المصري لمواجهة السوبر المصري التي من المقرر أن تجمعهما في ابوظبي الخميس المقبل.
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