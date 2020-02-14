قبل مواجهة السوبر المصري.. الأهلي يرد على الزمالك بـ "التلاتة"

رد فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي على غريمه التقليدي نادي الزمالك وذلك عقب فوز الأخير بلقب السوبر الأفريقي اليوم الجمعة، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة بالسوبر المصري.





وفاز الزمالك على منافسه الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك بالمباراة التي جمعتهما باستاد الغرافة القطري.





وبعد مرور ساعتين فقط، نجح النادي الأهلي في الرد سريعًا على نادي الزمالك والفوز بثلاثة أهداف دون رد على المصري البورسعيدي بالمباراة التي اقيمت باستاد المكس بالإسكندرية والمؤجلة من الأسبوع السادس بالدوري الممتاز.



