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رياضة

فرمان مهم من سيد عبدالحفيظ قبل مواجهة الزمالك فى السوبر المصري

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم
قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق، عقب الفوز بمباراة المصري البورسعيدي.

وفضل عبد الحفيظ حظرا إعلاميا على اللاعبين لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية ومهمة في شهر فبراير، وخاصة السوبر المحلي أمام الزمالك.

وتطير بعثة الأهلي إلي الإمارات الإثنين المقبل، وسوف يسبق عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي بعثة الفريق إلي أبوظبي غدا السبت للاطمئنان على ترتيبات إقامة الفريق وتفقد ملعب التدريب.

وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا على نظيره المصري البورسعيدي، بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد حرس الحدود بالإسكندرية، والمؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدوري العام.
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