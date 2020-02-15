أخبار البرلمان.. تحركات عاجلة بعد مخالفات الملاكمة وهروب اللاعبين.. وعبد العال: القبلات والأحضان بين النواب غير مقبولة

تقدم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء المجلس بخالص التهنئة القلبية للشعب المصري بمناسبة فوز نادي الزمالك بكأس السوبر الأفريقي.









لا اللائحة نافعة ولا التقارير شافعة.. عبدالعال: القبلات والأحضان بين النواب غير مقبولة انتقد الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان سلوك بعض النواب داخل المجلس خلال حديثه بالجلسات العامة، وآخرها، جلسة الثلاثاء الماضي، وانضم له عدد من النواب في رفض العناق والقبلات أثناء المقابلات بين النواب بدعوى أنها قد تكون سببا لانتشار الأمراض والفيروسات.



أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، الأهمية البالغة لصندوق مصر السيادي في تعظيم موارد الدولة واستثمار أصول الدولة على أفضل ما يكون.









قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني عن المشروع القومي للقراءة والذي تقدر جائزته الأولى بـ مليون جنيه يعتبر دفعة للأمام لتحسين اللغة لدى الطلاب.





تقدم النائب أحمد على، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية بشأن فوضي بطولات الملاكمة في مصر، وتزايد معدلات هروب اللاعبين للخارج بعد صرف الملايين من أموال الدولة عليهم، مؤكدا: "لا يخفي علي أحد عشق المصريين للرياضة بمختلف قطاعاتها، وحرص الأهالي نحو ربط أبنائهم بها، لدورها الفعال في بناء الإنسان، ومن ثم أي تجاوزات أو مخالفات يكونون دائما لها بالمرصاد، وذلك في أي نشاط كان سواء باللعبة الشعبية الأولي كرة القدم أو غيرها من الأنشطة المختلفة".





وصف النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، هروب أبطال الملاكمة من مصر للخارج ومنهم على سبيل المثال وليد سعيد "دهب بحر ابيض وشارك بأولمبياد ريو "وحسام بكر "بطل العرب وشارك بالأولمبياد" ومحمود عبد العال "بطل عرب وشارك بالاولمبياد "ومن قبلهم أحمد سمير والسيد عبد الحليم بالفضيحة التى تتطلب محاكمة كل المتسببين فيها متهما اتحاد الملاكمة بأنه المسئول الأول عن هذه الكارثة.





رفض النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي عن حالة أحد المواطنين المصريين، مؤكدا أن مصر ملتزمة بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية في كافة المجالات بما فيها حقوق الإنسان، ولا بد من تحرى الدقة قبل إطلاق التهم جزافا والتدخل في الشئون الداخلية للبلاد.





طالب النائب أيمن أبو العلا ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة تغليظ العقوبة على جريمة غش الدواء ، من خلال إجراء تعديل تشريعى على قانون الغش والتدليس.



