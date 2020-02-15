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منوعات

تحت التهديد.. فتاة تطلب من خطيبها هدايا غريبة بـ51 ألف جنيه في الفلانتين

السبت 15/فبراير/2020 - 06:30 ص
الفلانتين
الفلانتين
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عزة عاطف

ربما تبكي لأنك صرفت أكثر من الـ 50 جنيه في جيبك لتبهر شريكتك في عيد الحب وربما لم تفعل من الأساس لكن بالنظر إلى "بلوة" غيرك فبالتأكيد ستهون عليك "بلوتك".

وضعت «شانتال بليك» فتاة بريطانية معقدة قائمة طويلة بالهدايا التي تريدها في عيد الحب من خطيبها الساذج وصلت إلى حوالي 2500 جنيهًا استرلينيًا (أي ما يقرب من 51 ألف جنيه مصري).

هون عليك الصدمة فمازالت الأشياء التي طلبتها منه لا تناسب أصحاب القلوب الضعيفة، وقد نفذها كلها بالفعل، حيث وضعت في بداية القائمة أن يمتلئ يومها كله بالزهور الطبيعية وفقًا لصحيفة مترو.

فبمجرد أن تستيقظ تجد بتلات الورود تحيطها من كل جانب، وتستمر حولها طوال اليوم في المنزل، السيارة وحتى في المكتب حيث أرادت أن تستقبل الباقات على مدار اليوم كله.

ثانيًا أن يجهز لها الفطار ويحضره إلى سريرها بل الثلاث وجبات عليه تحضيرها بنفسه من أصنافها المفضلة، بالإضافة إلى كتابة رسالة طويلة عريضة يعبر فيها عن حبه وإلا ستتركه وتذهب إلى غيره.

علاوة على إهدائها ملابس فخمة، ثم في نهاية اليوم يأخذها لتناول عشاءً رومانسيًا ويقدم لها هدية عيد الحب الثمينة من اختياره.

كانت شانتال قد مرت بعدة أزمات عاطفية منذ مراهقتها، بداية من حبيب أخذها إلى مطعم كنتاكي وتركها لتدفع الحساب في عيد الحب، ثم حبيب آخر أعطاها ورودًا مزيفة وشيكولا من رف الأوكازيون، فلطالما حلمت بعيد حب كأفلام ديزني والأميرات.

لكنها قابلت خطيبها الحالي الذي قرر الانصياع إلى رغباتها في يوم عيد الحب وتنفيذ كل ما تأمر به حتى لا تتركه، يقول: "أرى أن هذا اليوم مميز لها، وأنا فخور بجعلها سعيدة".
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