جاء ذلك خلال لقائه مع محافظ الاسكندرية محمد الشريف بحضور قنصل عام اليونان في الثغر اثاناسيوس كوتسيونيس لبحث سبل توطيد العلاقات المشتركة بين الجانبين.





ولفت إلي أن الروابط بين البلدين هي الأقوى وخير دليل على ذلك هي تبادل الزيارات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره اليوناني، وكذلك من خلال العودة للجذور والذي يتمثل في اللقاءات الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.





وقدم نائب وزير خارجية اليونان الشكر لمحافظة الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، وكذلك تقديمه كافة سبل التعاون للجالية بالإسكندرية.





ومن جانبه أعرب المحافظ عن سعادته بتواجد نائب وزير خارجية اليونان على أرض الإسكندرية، والتعاون من أجل تفعيل اتفاقيات التآخي بين الإسكندرية والمدن اليونانية، خاصة أن العلاقات المصرية اليونانية قوية وتاريخية، وزادت خلال الفترة الأخيرة بشكل عام من خلال التعاون الرئاسي بين البلدين، من خلال "العودة إلى الجذور"، وبشكل خاص مع الثغر من خلال إنشاء خط ملاحي يربط بين الإسكندرية والمدن اليونانية والقبرصية لتبادل الرحلات والوفود السياحية بين الجانبين لتوطيد أواصر العلاقات بين المدينتين.





وألمح الشريف إلى أهمية أن ننتهز هذه الفرصة لزيادة للتعاون السياحي والاقتصادي بين الجانبين، من خلال زيادة عدد الرحلات السياحية، مؤكدا أن المحافظة ستقدم الخدمات والتسهيلات اللازمة للسائحين اليونانيين، معربا عن اعتزازه بالجالية اليونانية بالإسكندرية والدور النشط الفعال الذي تقوم به فهي جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمعي السكندري.