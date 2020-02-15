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أخبار العالم

مقتل وفقدان 21 في هجوم جديد بمالي

السبت 15/فبراير/2020 - 06:47 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت الحكومة في مالي، مساء أمس الجمعة، أن 21 شخصا على الأقل قتلوا أو فقدوا يوم الجمعة في هجوم على قرية كانت مسرحا العام الماضي لأسوأ مذبحة ارتكبت ضد مدنيين في مالي في التاريخ الحديث.

ولم يحدد بيان الحكومة الجهة التي نفذت الهجوم الذي وقع صباح يوم الجمعة على قرية أوجوساجو التي يقطنها رعاة من عرقية فولاني بوسط مالي، وفقًا لوكالة "رويترو".

وقال مولاي جويندو رئيس بلدية بانكاس القريبة إن 20 على الأقل قتلوا في الهجوم.

وقتل مسلحون مشتبه بهم من جماعة منافسة، في الهجوم الذي شهدته قرية أوجوساجو في مارس آذار الماضي، أكثر من 150 مدنيا والذي يأتي ضمن أعمال عنف عرقية وهجمات يشنها متشددون بمنطقة الساحل بغرب أفريقيا.
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