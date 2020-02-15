قلبت الموازين.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تعيد القضية لنقطة الصفر

كشفت المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، عبر حسابها الشخصي على تويتر، عن إجراءين قانونيين أتخذتهما في مجريات القضية، قد يغيران سير الأحداث مرة أخرى.
وكشفت رهاب بيطار في تغريدتها الأولى على تويتر، عن أول إجراء قائلة: «هذا وقد طعنا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف .. الى قاضي التحقيق تحت بند الإدعاء عليهم امام القضاء»، لتعود قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، بهذا الإجراء إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
وفي التغريدة الثانية، كشفت رهاب بيطار، عن الإجراء الثاني التي اتخذتها مؤخرًا، إذ كتبت: «وقد تقدمنا الى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم وذلك في فيلا نانسي عجرم حيث مسرح الجريمة»، لتضع زوج نانسي عجرم، في مأزق بهذا الطلب.
يأتي ذلك بعدما أعلنت المحامية رهاب بيطار وكيل أسرة محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، أنها تقدمت بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية للجثة وقد وافق القاضي منصور على تعيينها.
وكتبت رهاب بيطار في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، منذ قليل، "لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية وقد وافق القاضي منصور على تعيينها.. هذا وسيرافق الأطباء الشرعيين طبيب شرعي سوري أثناء فحص الجثة".
من جهة أخرى، وجهت رهاب البيطار، محامية أسرة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي لقي مصرعه في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متأثرًا برصاص زوجها فادي الهاشم، رسالة تحذيرية للوسائل الإعلامية، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت رهاب البيطار، في منشور لها على فيسبوك قائلة: «بصفتي أحد محامي عائلة محمد الموسى فإنني سأقاضي اي وسيلة اعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر».
كانت الواقعة بمثابة مفاجأة كبيرة للوسط الفني، وللجمهور أيضًا، الذين قاموا بمساندة نانسي عجرم وزوجها في بداية الأمر، بعد انتشار الأخبار التي تفيد بأن الحادث ماهو الا محاولة للسرقة أودت بحياة السارق.
لكن سرعان ما تغيرت الأمور، وظهرت العديد من الأقاويل والسيناريوهات الأخرى، التي تشير لوجود علاقة عمل بين القتيل، ونانسي عجرم، وأن الشاب الذي تم قتله ليس بسارق.
وقالت رهاب البيطار، محامية القتيل الخميس الماضي، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": توضيحا لما ورد سابقا ومنعا لأي لغط فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية -وأنا إحدى عضواتها- أي مبلغ لحد الآن وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهن سيساهمن بتكاليف الدفن.. هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة.
يذكر أن رهاب بيطار، كتبت منذ فترة أيضًا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: «خضع فادي الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضي التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل #محمد_موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادي منها مكالمة مدتها 4،32 دقيقة.وتقدم فادي الهاشم بطلب رفع السفر وتم رد الطلب».
وتابعت بيطار: «هذا وقد ترك فادي الهاشم رهن التحقيق - عينت الجلسة القادمة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٠، استدعاء: ١/ كل العاملين في العيادة للتحقيق، ٢/شخص يدعى أبو الذهب، ٣/شقيق فادي الهاشم، للتحقيق معهم في الجلسة وأخذ إفادتهم».
يأتي ذلك بعدما مثل فادي الهاشم زوج نانسي عجرم للتحقيق معه في قضية قتل محمد الموسى وذلك بعد اقتحام الفيلا، واستمر التحقيق مع زوج نانسي لمدة ساعتين وقرر قاضى التحقيق جلسة أخرى لسماع أقوال شقيق زوج نانسي عجرم والعاملين في عيادته وذلك يوم 10 مارس المقبل.