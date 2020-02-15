قلبت الموازين.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تعيد القضية لنقطة الصفر

كشفت المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، عبر حسابها الشخصي على تويتر، عن إجراءين قانونيين أتخذتهما في مجريات القضية، قد يغيران سير الأحداث مرة أخرى.





وكشفت رهاب بيطار في تغريدتها الأولى على تويتر، عن أول إجراء قائلة: « هذا وقد طعنا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف .. الى قاضي التحقيق تحت بند الإدعاء عليهم امام القضاء»، لتعود قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، بهذا الإجراء إلى نقطة الصفر مرة أخرى.





وفي التغريدة الثانية، كشفت رهاب بيطار، عن الإجراء الثاني التي اتخذتها مؤخرًا، إذ كتبت: « وقد تقدمنا الى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم وذلك في فيلا نانسي عجرم حيث مسرح الجريمة»، لتضع زوج نانسي عجرم، في مأزق بهذا الطلب.



