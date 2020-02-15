انجز بقى.. منة عرفة توجه رسالة لـ علي غزلان.. فيديو





ونشرت منة عرفة مقطع فيديو من فيلم عايز حقى للفنان هانى رمزى وهند صبرى وعلقت منة عرفة على الفيديو قائلة: "لما أصحى من النوم وملقكش باعتلى هابى فالنتين" ذاكرة فى الفيديو الأكونت الرسمى لليوتيوبر علي غزلان.







وتابعت منة عرفة بفيديو آخر معلقة: "انجز وقول بقى وأنا هعمل نفسى متفاجأة".







وأثارت منة عرفة الجدل بهذا الفيديو، خاصة أن الثنائى لم يحسما الأمر حول طبيعة علاقتهما وما يتردد حول شائعة خطبتهما التى لم يرد عليها الثنائى حتى الآن.









نشرت الفنانة منة عرفة من خلال خاصية story عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مقطع فيديو أثارت به الجدل من جديد حول علاقتها باليوتيوبر علي غزلان.