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اقتصاد

مسئول بالمجتمعات العمرانية يتابع أعمال تشطيب وحدات الإسكان الاجتماعى بالسادات

السبت 15/فبراير/2020 - 11:56 ص
خلال الجولة
خلال الجولة
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آمنة عبدالعظيم

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لمدينة السادات، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، ورافقه خلال جولته المهندس أمين غنيم،  رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو جهاز المدينة.


وتابع المهندس كمال بهجات، خلال الجولة، أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع  لعدد 2088 وحدة (٨٧ عمارة) إسكان اجتماعى بالمرحلة الرابعة جارٍ تنفيذها بحى الفردوس.


 واطمأن على خطة التسليم لعدد ٢٢ عمارة إسكان اجتماعى من المقرر تسليمها فى يونيو المقبل، وأثنى على مستوى الأعمال، وما تم إنجازه من أعمال تنفيذ المرافق (مياه – صرف – كهرباء).


كما تابع المهندس كمال بهجات، أعمال تنفيذ شبكة الكهرباء بالمنطقة الصناعية ص٨ بمساحة حوالى ١١٩٠ فدانا بعدد ١٠٧٦ قطعة أرض بمساحات مختلفة، وكذا التشطيبات النهائية لسوق الجملة، والذى سوف يتم إتاحته بنظام المزاد العلنى  خلال شهر من الآن.


وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة المستمرة، وإزالة أي عقبات بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة.


من جانبه أوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن أعمال رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية الجاري تنفيذها بالمدينة، شملت مناطق (الزيتون – النور – الفردوس – النخيل – الروضة – الياسمين – الياقوت – الكوثر – النرجس – البنفسج – الريحان – الورود – الأشجار - الزهور).


وأوضح أن تلك المناطق تشهد حركات سير مكثفة، كما أنها أصبحت أماكن ضرورية يتم من خلالها  الوصول إلي مجمع الكليات الجديد لجامعة مدينة السادات البالغ مساحتها  نحو 500 فدان بالمحور المركزي.

مسئول بالمجتمعات العمرانية يتابع أعمال تشطيب وحدات الإسكان الاجتماعى بالسادات
مسئول بالمجتمعات العمرانية يتابع أعمال تشطيب وحدات الإسكان الاجتماعى بالسادات
مسئول بالمجتمعات العمرانية يتابع أعمال تشطيب وحدات الإسكان الاجتماعى بالسادات
مسئول بالمجتمعات العمرانية يتابع أعمال تشطيب وحدات الإسكان الاجتماعى بالسادات
مسئول بالمجتمعات العمرانية يتابع أعمال تشطيب وحدات الإسكان الاجتماعى بالسادات
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