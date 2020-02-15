إمكانيات مبهرة.. تسريب فيديو يوضح شكل ومزايا iphone12

تطور مستمر وسعي دائم يقوم به عملاق التكنولوجيا الأمريكي "أبل"، فقد تحرص كل عام على إنتاج هاتف ذكي يحمل من المزايا ما يجعلها هي الاختيار الأول عند التفكير في شراء هاتف جديد، فلم تمر سوى أشهر على إصدارها هاتف Iphone 11 وعائلته حتى بدأت تسريبات الهاتف الجديد Iphone 12.





فقد أوضح مقطع فيديو مسرب بعض من إمكانيات الهاتف وشكله، وغيرها من الخصائص الذي سيتمتع بها دون عن غيرها من الهواتف الأخرى،بحسب ما نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية.





ومن ضمن المزايا الي سيتمتع بها الهاتف الجديد من "أبل"، هو غلق السيارة من خلال الآيفون الخاص بك، حيث يحتوي نظام iOS 13.4 على إشارات برمجة لتطبيقات CarKey، والتي يمكن من خلالها استخدام iPhone وأيضًا Apple Watch لفتح السيارة وقفلها وبدء تشغيلها، وذلك وفقًا للملفات الداخلية للنظام، بحيث سيتمكن المستخدمون من استخدام CarKey في السيارات المتوافقة مع NFC، لأنها تحتاج فقط إلى الاحتفاظ بالجهاز بالقرب من السيارة لاستخدامه كمفتاح.





بالإضافة إلى التصميم المميز، فقد تشير تقارير إلى أن هواتف iPhone 12 قد تحتوي على حواف موحدة في جميع أنحاء الشاشة، وأن أجهزة استشعار TrueDepth الجديدة الأصغر ستكون مخفية داخل الحواف.



