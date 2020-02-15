AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة 8 آخرين في حادث مروري بالمنيا

السبت 15/فبراير/2020 - 03:38 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، إثر تعرضهم لحادث مرورى بالطريق الزراعى المار بين مركزي ملوي – أبوقرقاص جنوب المنيا تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.


تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من مدير مستشفى أبوقرقاص العام بوصول جثة ومصابين إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين أحدهما نقل والأخرى ميكروباص.


وانتقل على الفور العميد وائل التونى مفتش المباحث، والنقيب إسلام زين والنقيب أحمد عبد العظيم مهيدى إلى المستشفى وتبين وفاة أحمد عيد 20 عاما، وإصابة كلا من أحمد جمال 23 عاما، مقيم مركز ابوقرقاص الفكريه، و محمد حسن 29 عاما مقيم بقريه بني احمد الغربية،وأحمد حلمي 24 عاما ،و عصام فاروق 32 عاما، وفضل على 32 عاما، و مختار اسماعيل 27 عاما، مقيم بقرية بني احمد، هشام مصطفى 22 سنة، و طه حسن  ٢٥ سنة.

 
وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى أبوقرقاص العام عدا اثنين من المصابين تم تحويلهم لمستشفى المنيا لخطورة حالتهم، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. مصرع وإصابة 23 شخصا في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

بالأسماء.. إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم بالمنيا

وفاة خفير نظامي من قوة تأمين كنيسة في ببا جنوب بني سويف.. مقتل شخصين وإصابة 4 خلال جنازة بأسيوط.. التحقيق في العثور على جثة شاب بـ نيل القناطر

إصابة شابين بجروح خطيرة إثر سقوط سيارة من أعلى كوبري النيل بالمنيا

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بـ ملوي

بالأسماء.. مصرع مسنة وإصابة 3 آخرين فى تصادم بملوى جنوب المنيا

ترشيحاتنا

بشرى سارة لعشاق القهوة.. تناول فنجانين في اليوم يمنحك فوائد مذهلة

اخبار الرياضة.. صن داونز يتلقى خبرا سعيدا.. موقف الأهلي من ضم حارس بيراميدز.. رسالة ميدو إلى الجماهير

انهيار أسعار الذهب والدولار وتراجع النفط.. البرلمان يكشف الأسباب

اتجوز أختهم في السر.. بائعان يختطفان شابا ويجبرانه على توقيع إيصال أمانة

عاجل.. أمريكا تجلي مواطنيها على متن سفينة خاضعة للحجر الصحي باليابان

لـ خلافات بينهما.. زوج يسلخ جلد زوجته قبل قتلها والتمثيل بها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تجتمع بحضور الجنايني وشوقى غريب.. صور

ميزة جديدة من تويتر لحجب الصور الفاضحة في الإنبوكس تلقائيا

بعد تخفيضها 25 ألف جنيه.. أسعار فيات fiat اليوم في مصر.. صور