بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة 8 آخرين في حادث مروري بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، إثر تعرضهم لحادث مرورى بالطريق الزراعى المار بين مركزي ملوي – أبوقرقاص جنوب المنيا تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من مدير مستشفى أبوقرقاص العام بوصول جثة ومصابين إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين أحدهما نقل والأخرى ميكروباص.





وانتقل على الفور العميد وائل التونى مفتش المباحث، والنقيب إسلام زين والنقيب أحمد عبد العظيم مهيدى إلى المستشفى وتبين وفاة أحمد عيد 20 عاما، وإصابة كلا من أحمد جمال 23 عاما، مقيم مركز ابوقرقاص الفكريه، و محمد حسن 29 عاما مقيم بقريه بني احمد الغربية،وأحمد حلمي 24 عاما ،و عصام فاروق 32 عاما، وفضل على 32 عاما، و مختار اسماعيل 27 عاما، مقيم بقرية بني احمد، هشام مصطفى 22 سنة، و طه حسن ٢٥ سنة.



