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رياضة

مفاجأة من أبو ظبي لجماهير القطبين.. من هو معلق مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

السبت 15/فبراير/2020 - 05:07 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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أحمد سالم
قررت ادارة قناة أبو ظبي الرياضية تخصيص أربع قنوات صوتية للتعليق على مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك المقرر اقامتها 20 فبراير بالامارات في سابقة هي الأولى من نوعها. 

وتتيح قناة أبو ظبي للمشاهد اختيار المعلق المفضل له، حيث اختارت ثلاثة معلقين عربا وهم على سعيد الكعبي وفارس عوض وعصام عبده للتعليق العربي وخصصت القناة الصوتية الرابعة لمعلق إنجليزي في خدمة مميزة للجاليات الأجنبية التي تهتم بفريقي الأهلي والزمالك، وهي أول مرة يتم التعليق على السوبر المصري بلغة انجليزية  وهي إحدى المفاجآت التي اشار إليها يعقوب السعدي رئيس قناة أبو ظبي الرياضية.
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