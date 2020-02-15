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رياضة

إعلان أسماء طاقم تحكيم مباراة المصري ونهضة بركان في الكونفدرالية

السبت 15/فبراير/2020 - 07:33 م
المصري ونهضة بركان
المصري ونهضة بركان
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نور عادل
أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إدارة مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وفريق نهضة بركان المغربي إلى طاقم تحكيم يقوده حكم الساحة الدولي البتسواني جوشوا بوندو.

ويعاون بوندو  كل من الموزمبيقي أرسينيو مارينجولا “مساعد حكم أول” والليسوتي سورو فاتساوان “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع البتسواني تشيبو موكاني جوبا جوبا.

الجدير بالذكر أن المباراة ستقام يوم الأحد الموافق الأول من مارس المقبل ، فيما ستقام مباراة الإياب على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية في الثامن من مارس أيضًا.

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