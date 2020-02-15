إطلالة غريبة.. والدة ناهد السباعي تفاجئ الحضور في ختام مهرجان أسوان

شاركت ناهد فريد شوقي والدة الفنانة ناهد السباعي في ختام فعاليات مهرجان أسوان الدولي الذي بدأت فعالياته منذ قليل.

وفاجأت والدة ناهد السباعي، الحضور بإطلالة شبابية وفستان مبهج وارتدت فستان موف فاتح مع اكسسوارات فضية وحذاء غريب.





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أسدل اليوم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الستار علي فعاليات دورته الرابعة التي أقيمت فاعلياتها خلال الفترة من 10 وحتى 15 فبراير الجارى، بحضور حشد كبير من نجوم الفن، وقام بتقديم الحفل الإعلامية جاسمين طه زكي وأخرجه هشام عطوة.





وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم عرض برومو قصير من فعاليات دورة هذا العام، وقال الناقد السينمائي أندرو محسن المدير الفني للمهرجان إن المهرجان حرص علي تنوع أفلام المهرجان لإرضاء كافة المشاهدين، كما تم ترجمة كل أفلام المهرجان لأول مرة وشاهدنا قضايا عديدة تمس واقع المرأة وهو ما لمسه جمهور أسوان وبجانب العروض أقيمت ورش تقدم لها ألف شاب تم تدريب 210 منهم علي طرق صناعة الفيلم، كما قدم المهرجان مطبوعات وتقارير تهتم بالمرأة وتناقش قضاياها بالإضافة إلي المناقشات السينمائية ومنتدي نوت الذي ركز علي ظاهرة زواج الطفلات في 9 جلسات اجتمع فيها صناع السينما بالحقوقيات والمرأة الأسوانية وحاولنا كثيرا إرضاء كافة الأذواق وسنظل نحاول لتقديم كل ما هو أفضل للجمهور في أسوان.





ومنحت إدارة المهرجان هذا العام جائزة تكريم المرأة الأسوانية للسيدة مكة إحدي رائدات المرأة في المجتمع الأسوان وأهدت جائزتها للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتورة مايا مرسي وأعربت عن سعادتها بتكريمها من المهرجان لأن تتويج لعملها التطوعي الذي ستظل تقوم به طالما لها عمر وتحيا.





وقام بتسليم جوائز المهرجان محافظ أسوان اللواء أشرف عطية والسيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان والدكتورة عزة كامل نائب رئيس هيئة أمناء المهرجان والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما.





ووجه الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما كلمة نيابة عن وزير الثقافةقال فيها إن مهرجان أسوان ينمو بسرعة وكانت الوزيرة تنوي الحضور ولكن لظرف قهري تعتذر عن عدم حضورها وتوجه شكرها للمهرجان وإدارته ومحافظ أسوان علي ما قدموه من جهد كبير أخرج المهرجان في هذه الصورة المشرفة.





وكرمت إدارة المهرجان في حفل الختام اليوم 3 من صانعات السينما، وهن المنتجة ناهد فريد شوقي التي أهدت جائزتها لابنها فريد الذي تحل ذكراه اليوم والمونتيرة رحمة منتصر ومونتيرة النتيجاتيف ليلي السايس، لحرص المهرجان على الاحتفاء سنويا بصانعات السينما المصريات والعاملات خلف الكاميرا.





وقامت إدارة مهرجان أسوان بترجمة نسخ الأفلام المشاركة في دورته الرابعة بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية والأفلام القصيرة إلى اللغة العربية، حيث نجحت هذا العام في ترجمة 20 فيلمًا ليتمكن جمهور محافظة أسوان من متابعة الأفلام بشكل أفضل خاصة وأن الحوار عامل رئيسي في نجاح أي فيلم، ولتسهل متابعة الجمهور للأفلام في ظل وجود عدد كبير من الأفلام الناطقة بغير اللغة العربية.





وحرص المهرجان في دورة هذا العام علي إرضاء جمهور السينما في أسوان، خاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهدته الدورة الماضية والحالية من المهرجان في عروض أفلامه والورش المقامة ضمن فعالياته، وهو ما يدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم دائمًا.





ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لاكروز، والنجمة المصرية منة شلبي، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في عضويتها النجمة المصرية بشري والناقد السينمائي ماسيمو ليتشي والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.





وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري كل من الفنانة سلوى خطاب والمخرج شريف البنداري والمخرجة ماجي مرجان، ويرأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي المنتجة التونسية درة بوشوشة رئيسًا، وعضوية الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد، كما تتشكل لجنة تحكيم جمعية النقاد من الناقد أسامة عبد الفتاح رئيسًا وعضوية كل من الناقدة أمل الجمل والناقدة بسنت حسن.





واستحدثت إدارة مهرجان أسوان جائزة تقديرية في مجال قضايا المرأة، تحمل اسم "جائزة نوت للإنجاز"، على أن تكون الجائزة ذات صبغة دولية ويتم منحها سنويا لشخصية كان لها إسهام كبير في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة، وقامت هذا العام باختيار وتكريم السفيرة ميرفت التلاوي، لتكون أول سيدة تحصل على الجائزة نظرا لإسهاماتها الكبيرة في مجال قضايا المرأة على المستويين المحلي والدولي.





وافتتح المهرجان فعالياته بالعرض الأول في الوطن العربي وإفريقيا لفيلم "بعلم الوصول"، وهو من تأليف وإخراج هشام صقر وبطولة النجمة بسمة، وإنتاج محمد حفظي.





وتدور أحداث الفيلم عن زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية، ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري، من خلال عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة من المجتمع.





كما اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي 31 فيلما يمثلون 29 دولة للمشاركة في مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة من بينهم فيلمين يعرضان عالميا لأول مرة، و18 فيلما في عرضهم الأفريقي الأول، وشارك في مسابقات المهرجان المختلفة 51 فيلما، حيث عرض في مسابقة الفيلم الطويل 11 فيلمًا، منها فيلمان تسجيليان، وفيلم تحريك للمرة الأولى في مسابقة المهرجان، و8 أفلام روائية، كما عرض في مسابقة الفيلم القصير 20 فيلمًا، منها 6 أفلام تسجيلية، و4 أفلام تحريك، و10 أفلام روائية.



