AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صوت من السماء.. الزهراء لايق ابنة كفر الشيخ الأولى عالميا في تلاوة القرآن الكريم.. صور

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:26 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان

حباها الله – عز وجل – صوتًا عذبًا في تلاوة القرآن الكريم، فتسمع صوتها كأن كروان يشدو بأجمل الألحان، فقد بدأت في حفظ كتاب الله في سن مبكرة، وعمرها لم يكن يتعدى 4 سنوات، إنها الزهراء لايق حلمي قنديل، ابنة قرية الشباسية التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيح.


استطاعت الزهراء لايق، الطالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري، بدعم وتشجيع من أسرتها، عقب وفاة والدها الذي توفي وعمرها 3 سنوات، أن تحفظ كتاب الله كاملًا بتجويد وإتقان تام في عمر 6 سنوات، حتى بزغت وتفوقت في تلاوة القرآن الكريم؛ لعذوبة صوتها وإتقانها للأحكام، فعند سماعها تتلو آيات الله تذكرك بكبار ومشاهير دولة التلاوة.


ولم يتوقف جمال صوت الزهراء عند تلاوة القرآن الكريم فحسب، بل تتميز – أيضًا – بالإنشاد والمديح الديني، خاصة قصائد مدح رسولنا المصطفى – صلى الله عليه – فيذكرنا مدحها وإنشادها الديني بكبار المنشدين والمبتهلين، أمثال الشيخ النقشبندي، إمام المداحين، ونصر الدين طوبار، ومحمد عمران.


حصدت الزهراء لايق، العديد من الجوائز في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، منها المركز الأول عالميًا في الصوت الماسي في تلاوة القرآن، فضلًا عن المركز الأول على مستوى محافظة كفر الشيخ، في حفظ وتجويد وتلاوة القرآن على مدار 6 سنوات متتالية، والمركز الأول على مستوى الجمهورية في حفظ وتلاوة كتاب الله.


كما نالت الأولى عالميًا في تلاوة القرآن الكريم، تكريمًا جديدًا يُضاف إلى سجل التكريمات، من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه، عمرو البشبيشي، ضمن 5 نماذج شبابية متميزة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور المسئولين التنفيذيين، وسط حالة من الفرحة والسرور، وحرص الجميع على سماع صوتها العذب في التلاوة والإنشاد.


وعبرت الزهراء، عن فخرها وسعادتها بأن تتلقى التعليم في مؤسسة الازهر الشريف، منارة الوسيطة والاعتدال واعتزازها وتقديرها بفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مشيرة إلى تحافظ على قراءة القرآن بصفة مستمرة ولها ورد يومي في التلاوة، وتستمع إلى القرآن بأصوات مشاهير وكبار القراء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى ذكرى وفاة قيثارة السماء.. الشيخ طه الفشني.. حفظ القرآن وعمره 10 سنوات.. اشتهر بعذوبة صوته وإبداعه.. أحد أعلام التلاوة والإنشاد.. وأعجب به الملك فاروق وكرمه عبد الناصر والسادات

حفظ القرآن وعمره 10 سنوات.. قيثارة السماء الشيخ الفشني من طابور الصباح ببنى سويف إلى قارئ الملوك والرؤساء

آداب يغفل عنها البعض عند قراءة القرآن الكريم.. تعرف عليها

ذكرى رحيل الشحات أنور.. رائد مدرسة قرآنية قلدها عشرات القراء.. حفظ القرآن في الثامنة من عمره.. اعتمد قارئًا بالإذاعة عام 1979.. وتعلق بصوته الملايين في لندن والأرجنتين

شروط قراءة القرآن.. 12 أمرا يرزقك الخشوع عند تلاوته فتحصل على الأجر كاملا

هل يجوز قراءة القرآن في وضع النوم ؟

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يستقبل الزمالك بمطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر الأفريقي | شاهد

الكحل والسكر أغربها.. 5 عادات يومية تسبب تجاعيد البشرة

كواليس زيارة الخطيب لمران الأهلي

شاهد.. حوت ضخم يحطم جسده في محاولة للخروج من بين الصخور

تعرف على موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد الفوز على نورويتش سيتي

كأنهم خدو عمرى .. تعليق مؤثر من الطيار الموقوف على سحب رخصته .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ورخيصة.. سر عمل الفراخ المقرمشة

تخلت عن الأزياء الفخمة.. كيف ظهرت ميجان ماركل بعد انفصالها عن العائلة الملكية؟

السعودية تتخذ قرارا هاما بشأن استيراد التوك توك