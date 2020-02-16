ماذا يفعل كوب زبادي واحد بجسمك ؟





بحسب موقع healthline اليك أبرز فوائد تناول الزبادي بشكل يومي :





١- يعمل على خسارة الوزن بشكل فعال لذا هو وجبة أساسية في أي نظام دايت





٢- يحسن عملية الهضم لذا يفضل تناوله في الإفطار و العشاء





٣- يحسن الزبادي صحة البشرة و الشعر لما يحتويه من بروتين وكالسيوم و حديد





٤- يقوي عضلاتك وعظامك و اسنانك





٥- يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب و السكر





٦- يقلل خطورة الاصابة بالسرطان





٧- يقوي جهازك المناعي





٨- غني بالكالسيوم ولذلك يحميك من هشاشة العظام





٩-مفيد للبشرة و يرطب الجلد الجاف





١٠ - يساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات و المعادن .

يعتبر الزبادي من أكثر الأكلات التي يغفل الكثير فوائدها، ويظنون أنها مقتصرة فقط على أصحاب الدايت، إلا أن الزبادي له العديد من المزايا الصحية التي تجعلك تتناوله يوميا سواء كنت من أصحاب الوزن الزائد أو ممن يحاولون اتباع نظام غذائي صحي " لايف استايل ".