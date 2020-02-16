AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يفعل كوب زبادي واحد بجسمك ؟

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:34 ص
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
يعتبر الزبادي من أكثر الأكلات التي يغفل الكثير فوائدها، ويظنون أنها مقتصرة فقط على أصحاب الدايت،  إلا أن الزبادي له العديد من المزايا الصحية التي تجعلك تتناوله يوميا سواء كنت من أصحاب الوزن الزائد أو ممن يحاولون اتباع نظام غذائي صحي " لايف استايل ". 

بحسب موقع healthline اليك أبرز فوائد تناول الزبادي بشكل يومي : 

١-  يعمل على خسارة الوزن بشكل فعال لذا هو وجبة أساسية في أي نظام دايت 

٢- يحسن عملية الهضم لذا يفضل تناوله في الإفطار و العشاء 

٣- يحسن الزبادي صحة البشرة و الشعر لما يحتويه من بروتين وكالسيوم و حديد 

٤- يقوي عضلاتك وعظامك و اسنانك

٥- يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب و السكر 

٦- يقلل خطورة الاصابة بالسرطان 

٧- يقوي جهازك المناعي 

٨- غني بالكالسيوم ولذلك يحميك من هشاشة العظام 

٩-مفيد للبشرة و يرطب الجلد الجاف 

١٠ - يساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات و المعادن .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروب التدفئة.. سالي فؤاد تقدم عصيرا شتويا له 30 فائدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة من البروكلى؟

ترشيحاتنا

هاني الناظر يوضح حقيقة انتشار حفاضات أطفال مسرطنة

ميدو يسخر من حسام غالي بهذه الطريقة.. والكابيتانو يهدد

أزمة سياسية في تونس مع إعلان الحكومة الجديدة

شاهد.. سقوط أحمد حلمى فى أول فيديو له على تيك توك

السعودية تتخذ قرارا هاما بشأن استيراد التوك توك

قميص وهوت شورت.. ريم مصطفى بإطلالة جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يفعل كوب زبادي واحد بجسمك ؟

مطاردة غريبة.. سائق يتعمد تحطيم السيارات في الرياض

بوتين عالق في الأسانسير.. شاهد الروس يسخرون من رئيسهم