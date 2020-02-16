أنباء عن قصف السفارة الأمريكية في بغداد بعدة صواريخ.. فيديو وصور

ذكرت قناة روسيا اليوم أن هناك تقارير تشير إلى تعرض السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد إلى قصف صاروخي.





وقالت إنه بحسب ما ورد، تعرضت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد إلى قصف صاروخي، وسمع دوي عدة انفجارات في المنطقة الخضراء.





فيما تداولت أنباء عن أن 5 صواريخ استهدفت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء حتى الآن.





ويأتي ذلك بعدما هزت انفجارات عدة العاصمة العراقية بغداد، وأطلقت صافرات الإنذار في محيط السفارة الأمريكية.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها لتصاعد أعمدة الدخان من مبنى السفارة الأمريكية.





كما نشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لتصاعد الدخان بمنطقة زيونة في بغداد.





ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي عن طرحه لتشكيلة الحكومة خلال أيام المنتظرة، متعهدا بأن تكون مستقلة ومن دون تدخل الأطراف السياسية، وهو ما طالب به الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.





وقال علاوي في تغريدة على تويتر "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثّل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي".





وكان ناشطون عراقيون قالوا، إن قوة بزي مدني اقتحمت ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد وأحرقت خيام المعتصمين.





وأضاف ناشطون أن هناك أنباء عن إطلاق نار من قبل مجهولين على المعتصمين في ساحة الخلاني.





أصوات الصواريخ التي هزت العاصمة العراقية #بغداد حوالي ٣:٢٥ فجر الاحد. pic.twitter.com/2ZyzZ9xyN6 — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) February 16, 2020