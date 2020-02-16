AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أنباء عن قصف السفارة الأمريكية في بغداد بعدة صواريخ.. فيديو وصور

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:14 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ذكرت قناة روسيا اليوم أن هناك تقارير تشير إلى تعرض السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد إلى قصف صاروخي.

وقالت إنه بحسب ما ورد، تعرضت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد إلى قصف صاروخي، وسمع دوي عدة انفجارات في المنطقة الخضراء.

فيما تداولت أنباء عن أن 5 صواريخ استهدفت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء حتى الآن.

ويأتي ذلك بعدما هزت انفجارات عدة العاصمة العراقية بغداد، وأطلقت صافرات الإنذار في محيط السفارة الأمريكية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها لتصاعد أعمدة الدخان من مبنى السفارة الأمريكية.

كما نشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لتصاعد الدخان بمنطقة زيونة في بغداد.

ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي عن طرحه لتشكيلة الحكومة خلال أيام المنتظرة، متعهدا بأن تكون مستقلة ومن دون تدخل الأطراف السياسية، وهو ما طالب به الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. 

وقال علاوي في تغريدة على تويتر "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثّل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي".

وكان ناشطون عراقيون قالوا، إن قوة بزي مدني اقتحمت ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد وأحرقت خيام المعتصمين.

وأضاف ناشطون أن هناك أنباء عن إطلاق نار من قبل مجهولين على المعتصمين في ساحة الخلاني.

أنباء عن قصف السفارة الأمريكية في بغداد بعدة صواريخ.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول فيديو لـ لحظة سقوط صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في العراق

تحليق للطيران الأمريكي بعد سقوط صاروخ بالقرب من السفارة في بغداد

لحظة إطلاق صفارات الإنذار بالسفارة الأمريكية في بغداد| شاهد

قصف صاروخي في بغداد..وانطلاق صافرات الإنذار بـ السفارة الأمريكية

سقوط صواريخ بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد ..فيديو

انطلاق صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء بعد سقوط 4 صواريخ.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد انفصال أمها عن طارق العريان .. ابنة أصالة تعلن عن ارتباطها بحب جديد

هذه الطاعة أفضل عند الله من الصلاة وقراءة القرآن .. تعرف عليها

رخيص وآمن.. طريقة استخدام فيتامين E في تطويل الشعر

أحمد موسى: الفترة المقبلة تشهد حربا على من يمتلك الإنترنت داخل مصر

نشأت الديهي يزف بشرى خير للمصريين نهاية فبراير 2020

أحمد موسى يهاجم حفيظ دراجي معلق السوبر الأفريقي لهذا السبب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاصفة قوية تكشف عن آثار أقدام ديناصور متوحش في بريطانيا

فوائد بالجملة .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز؟

شاهد.. حوت ضخم يحطم جسده في محاولة للخروج من بين الصخور