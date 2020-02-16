شاهد.. إطلالة جديدة لـ يسرا وريا أبى راشد في هوليود.. صور

نشرت الإعلامية ريا أبى راشد صورة جديدة لها برفقة الفنانة يسرا، أثناء تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية "هوليود"، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت يسرا بإطلالة شتوية رائعة بفستان باللون الأبيض، وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت جامب سوت باللون الأبيض وجاكيت باللون الأسود.





وشاركت يسرا ضمن لجنة التحكيم التي اختيرت من 59 دولة حول العالم، لحفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الـ 92، المقامة على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية.