العثور على طفلة حديثة الولادة بجرجا في سوهاج

عثر أهالي جرجا بسوهاج، اليوم، الأحد، على طفلة رضيعة أسفل كوبري المزلقان البحري، وتم نقل الطفلة لحضانة مستشفى جرجا العام.





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تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، من مأمور قسم شرطة جرجا بعثور الأهالي على طفلة حديثة الولادة بالمدينة.





وتبين من التحريات أن بعض الأهالي عثروا على طفلة رضيعة "أنثى" أسفل كوبري المزلقان البحري بمدينة جرجا، وترتدي ملابسها وبصحة جيدة ولا توجد أي إصابات ظاهرية بها.





تم إيداع الطفلة بحضانة مستشفى جرجا العام، تمهيدًا لنقلها لأحد دور الرعاية بالمحافظة.





حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.