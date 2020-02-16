AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

العثور على طفلة حديثة الولادة بجرجا في سوهاج

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:30 ص
ى طفلة رضيعة
ى طفلة رضيعة
Advertisements
خالد رياض

عثر أهالي جرجا بسوهاج، اليوم، الأحد، على طفلة رضيعة أسفل كوبري المزلقان البحري، وتم نقل الطفلة لحضانة مستشفى جرجا العام.


اقرأ أيضا: الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا لبيع الكتب للطلاب بالإجبار بأسعار مرتفعة

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، من مأمور قسم شرطة جرجا بعثور الأهالي على طفلة حديثة الولادة بالمدينة.


وتبين من التحريات أن بعض الأهالي عثروا على طفلة رضيعة "أنثى" أسفل كوبري المزلقان البحري بمدينة جرجا، وترتدي ملابسها وبصحة جيدة ولا توجد أي إصابات ظاهرية بها.


تم إيداع الطفلة بحضانة مستشفى جرجا العام، تمهيدًا لنقلها لأحد دور الرعاية بالمحافظة.


حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسورة كشفت اللغز.. تحديد هوية رضيع عثر عليه بجوار مسجد فى الدقهلية

ألقتها للكلاب وفرت.. جبروت صعيدية تركت طفلتها الرضيعة وحيدة وسط المقابر

العثور على جثة طفل حديث الولادة بجوار مساكن العقبين في المطرية

عثر عليها الأطفال أثناء لهوهم.. انتشال طفلة رضيعة من كوم قمامة برشيد

أنجبت سفاحا .. القبض على طالبة ألقت طفلها في الشارع

بعد 8 أيام من اختفائه.. انتشال جثة طفل من ترعة النوبارية بالبحيرة

ترشيحاتنا

احمي أطفالك من العدوى .. كوب من هذا العصير لتقوية المناعة

الكوليسترول بريء من تصلب الشرايين.. استشاري يفجر مفاجأة عن أمراض القلب

لتكديره الأمن والسلم.. النائب العام يقرر استكمال التحقيقات مع باتريك جورج

عسل النحل .. تناوليه بهذه الطريقة لإنقاص الوزن

انتحار يوم الفلانتين .. الخيانة الزوجية وراء إشعال عامل النيران فى نفسه بطنطا.. المحامي العام يفتح تحقيقا فى الواقعة لسماع أقوال شهود العيان والزوجة.. والجيران: كان دمث الخلق.. صور

أسعار الذهب اليوم الأحد 16 -2-2020.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيتروين تطلق citroen c3 2020.. صور

شيفروليه اوبترا واوبل وفورد وسيتروين في مزاد جديد فبراير الجاري.. صور

خليك هيلثي.. فطور صحي لخسارة الوزن