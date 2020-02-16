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برلمان

برلماني: ترحيب كبير بعودة رحلات السياحة البريطانية لشرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:41 م
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
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فريدة محمد
وجه النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدوره الكبير فى استعادة مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، مؤكدًا أن هذه الجهود كانت لها آثارها الإيجابية الكبيرة فى جذب السياحة العالمية.

وقال "المسعود " فى بيان له أصدره اليوم إن تسيير شركات السياحة الإنجليزية اليوم الأحد أولى رحلاتها إلى شرم الشيخ بواقع 5 رحلات أسبوعيًا للمدينة من فبراير حتى مايو المقبل، وذلك بعد غياب أربع سنوات، لتنتهى فترة حظر الطيران البريطانى للمدينة السياحية لقى ترحيبا كبيرا من المستثمرين وجميع العاملين فى قطاع السياحة المصرية بل ومن الرأى العام المصرى ويأتى تأكيدا لما تتمتع به مصر من الامن والأمان والاستقرار.

وذكر أن الحركة السياحية الوافدة من السوق الإنجليزى سوف تؤدى إلى رفع نسبة الإشغالات بفنادق شرم الشيخ والتى كانت قد تضررت نتيجة توقف السياحة، خاصة بعد أن أصبحت مدينة شرم الشيخ قوة فندقية عالمية لانها تتصدر كافة المقاصد السياحية بما بأكثر من 185 فندقًا تضم حوالى 70 ألف غرفة فندقية بفضل التشجيع والنجاح الكبير الذى حققه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى تشجيع السياحة داخل مدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية وجميع مدن محافظة جنوب سيناء.

وتابع: قبل توقف الطيران سجلت السياحة البريطانية فى عام 2014، قضى 906 آلاف سائح، نحو 9.5 مليون ليلة تجدر الإشارة إلى السياحة البريطانية تمثل 13% من الحركة السياحية الوافدة من أوروبا، الذى يعد أهم سوق سياحى فى مصر قبل توقف حركة الطيران لجنوب سيناء فى 2015، وكانت السياحة البريطانية حققت إقبالا نحو 1.5 مليون سائح فى عام الذروة 2010، ليتراجع عدد السائحين الإنجليز إلى مليون و34 ألف سائح فى 2011 تأثرًا بأحداث يناير عام 2012.
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