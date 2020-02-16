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رياضة

ديلي ميل: ليفربول قد يتوج بالدوري الإنجليزي موسم 2014 لهذا السبب

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:59 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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محمد السعيد
فجرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن ثبوت خرق نادي مانشستر سيتي لقواعد اللعب النظيف.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا"،  أول أمس الجمعة بحرمان الفريق، من المشاركة في المنافسات الأوروبية ( دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس السوبر الأوروبي) ، لمدة عامين.

وارتكب مانشستر سيتي، مخالفات مالية جسيمة تتعلق بقانون اللعب النظيف، في الفترة بين عامي 2012 -2016، ليتم إيقاف النادي وحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية القارية، لمدة عامين، تبدأ من الموسم القادم، مع غرامة قدرها 30 مليون يورو.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن مانشستر سيتي بات مهددا بفقدان لقب الدوري الإنجليزي موسم 2014 لصالح فريق ليفربول.

وأضافت الصحيفة أن في حال قررت رابطة الدوري الإنجليزي فتح تحقيق بشأنه خرق مانشستر سيتي  لقواعد اللعب النظيف، وثبت تورط النادي، فإن قواعد البريميرليج تسمح بخصم النقاط وبالتالي، يصبح ليفربول مركز أول بدلا من السماوي ويتوج باللقب.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2014 بعدما حصد 86 نقطة، لفار نقطتين فقط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.
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