ريال مدريد يجهز عرضا خياليا لضم نجم مانشستر سيتي

كشفت تقارير إنجليزية صباح اليوم الأحد، أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع الإنجليزي رحيم ستيرلينج في الصيف المقبل، مستغلا الحظر المفروض على مانشستر سيتي، وحرمانه من المشاركة في بطولات أوروبا، مما سيحفز نجومه على الرحيل عن النادي.
وكتبت صحيفة "صن" البريطانية أن ريال مدريد حريص دائما على التحرك من أجل الفوز بتوقيع اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي تقدر قيمته في سوق الانتقالات العالمية حاليًا بنحو 180 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 217 مليون يورو، ويعتقد مسؤولو ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، أن الجناح الدولي قد يتخذ خطوة بعيدًا عن النادي.
وكتبت صحيفة "صن" البريطانية أن ريال مدريد حريص دائما على التحرك من أجل الفوز بتوقيع اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي تقدر قيمته في سوق الانتقالات العالمية حاليًا بنحو 180 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 217 مليون يورو، ويعتقد مسؤولو ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، أن الجناح الدولي قد يتخذ خطوة بعيدًا عن النادي.
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من جانب رحيم ستيرلينج فانه قد أكد مؤخرا أنه يحب اللعب خارج إنجلترا، في مرحلة ما من حياته المهنية وقد يحدث ذلك عاجلًا أم آجلًا، ولكن بعد حظر السيتي من المشاركة أوروبيا في الموسم المقبل، فقد يكون رحيل اللاعب وشيكا.
كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد قرر في الساعات الماضية حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين بدءًا من الموسم المقبل، بعد اختراقه قواعد اللعب المالي النظيف في بعض الصفقات التي قام بها.