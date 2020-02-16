ريال مدريد يجهز عرضا خياليا لضم نجم مانشستر سيتي

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من جانب

رحيم ستيرلينج

فانه قد أكد مؤخرا أنه يحب اللعب خارج إنجلترا،

في مرحلة ما من حياته المهنية وقد يحدث ذلك عاجلًا أم آجلًا، ولكن بعد حظر السيتي من المشاركة أوروبيا في الموسم المقبل، فقد يكون رحيل اللاعب وشيكا.