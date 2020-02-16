المصائب تطارد عملاق البريميرليج.. عقوبة اليويفا تمنح لاعبى مانشستر سيتي حق الرحيل مجانا

بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا"، أول، أمس، الجمعة،

بحرمان الفريق

، من المشاركة في المنافسات الأوروبية ( دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس السوبر الأوروبي) ، لمدة عامين.





وارتكب مانشستر سيتي، مخالفات مالية جسيمة تتعلق بقانون اللعب النظيف، في الفترة بين عامي 2012 -2016، ليتم إيقاف النادي وحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية القارية، لمدة عامين، تبدأ من الموسم القادم، مع غرامة قدرها 30 مليون يورو.



وذكرت صحيفة " ذا صن" الإنجليزية، أن لاعبي مانشستر سيتي يستطيعون الرحيل عن الفريق، الصيف المقبل، بشكل مجاني، لأن النادي ارتكب مخالفات في عقودهم بشكل صريح.

وأضافت الصحيفة، أن هناك حلين للأزمة، الأول هو رحيل اللاعبين بشكل مجاني، والثائي هو بقائهم مع تحسين عقودهم، وينطبق نفس الأمر على بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، خلف ليفربول متصدر الترتيب بـ 76 نقطة.

توالت المصائب على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي،