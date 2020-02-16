الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لقائد القوات الجوية الأسبق.. ويقدم واجب العزاء.. فيديو

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تفاصيل تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية التي أقيمت للفريق أحمد عبد الرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق، والتي أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي.
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية التي أقيمت للفريق أحمد عبدالرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق ، والتي أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي ، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة .
كان الفقيد قد تخرج من الكلية الجوية عام 1956 ، وشغل عدة مناصب من بينها قائدًا لأحد الألوية الجوية أثناء حرب أكتوبر 1973 ، وتدرج في المناصب القيادية حتى عين قائدًا للقوات الجوية في الفترة من عام 1990 وحتي عام 1996 - واشترك في جميع الحروب التي خاضتها مصر منذ حرب 1956 وحتى نصر أكتوبر 1973 وحصل علي العديد من الأوسمة والأنواط العسكرية تقديرا لدوره وأعماله البطولية الخالدة .
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية عبر مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والقوات المسلحة.