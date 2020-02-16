بالأسماء.. تطعيم 9 سوريين ضد مرض شلل الأطفال في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، تطعيم 9 أطفال سوريين الجنسية مقيمين بمدن سيدي غازي ودسوق ومصيف بلطيم، خلال اليوم الأول لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل.





وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الحملة تستهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرة إلى تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى 5 سنوات بالطعم الفموي سابين ثنائي التكافؤ بنقطتين على الثلث الأخير من اللسان.

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