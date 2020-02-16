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محافظات

بالأسماء.. تطعيم 9 سوريين ضد مرض شلل الأطفال في كفر الشيخ

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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محمود زيدان

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، تطعيم 9 أطفال سوريين الجنسية مقيمين بمدن سيدي غازي ودسوق ومصيف بلطيم، خلال اليوم الأول لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل.


وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الحملة تستهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرة إلى تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى 5 سنوات بالطعم الفموي سابين ثنائي التكافؤ بنقطتين على الثلث الأخير من اللسان.

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وأضافت سوسن سلام، أن الحملة تستهدف تطعيم 539 ألفًا و131 طفلًا، وذلك بمعرفة 1084 فريقًا طبيًا مدربًا وبإشراف أكثر من 270 مشرفًا. 

بالأسماء.. تطعيم 9 سوريين ضد مرض شلل الأطفال في كفر الشيخ
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