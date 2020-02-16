مصطفى خاطر يشوق جمهوره لـ فيلمه الجديد.. شاهد





بسم الله توكلنا علي الله 👐 الإعلان التشويقي الأول لفيلم # العارف .. صيف 2020 " . وعلق مصطفى خاطر قائلا: "









وتفاعل مع الاعلان عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : بالتوفيق ياخاطر ❤️❤️ ربنا معاك و يوفقك .. ربنا يوفقك ❤️ و بالنجاح يا خاطر الإعلان جامد الصراااحه😂❤️.









فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، محمد ممدوح، ركين سعد، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، ومن إخراج احمد علاء الديب، وتأليف محمد سيد بشير، وإنتاج سينرچي فيلم.

نشر الفنان مصطفى خاطر الاعلان التشويقى لـ فيلم العارف من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".