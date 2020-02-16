AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي.. آرسنال يصعد إلى المركز الـ10 برباعية في شباك نيوكاسل

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:32 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق آرسنال فوز مهما على أرضه أمام نيوكاسل، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ26، من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج". 


انتظر آرسنال حتى الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني ليعلن عن تقدمه من هدف وقعه النجم الجابوني أوباميانج.

ولم تكتف كتيبة آرسنال بالهدف الأول وعززت من تقدمها في أقل من ثلاث دقائق بالتحديد في الدقيقة 57، من توقيع الإيفواري نيكولاس بيبي.

ووقع الألماني مسعود أوزيل على الهدف الثالث لصالح آرسنال بعد ثنائية قام بها داخل منطقة العمليات مع الفرنسي لاكازيت، ليعود الفرنسي ويختتم بالهدف الرابع .

وتفوق آرسنال طوال الـ90 دقيقة، بعدما وصلت نسبة الاستحواذ 67% مع 13 تسديدة بين القائمين والعارضة.

وجاء تشكيل آرسنال للمباراة كالآتي:

حراسة المرمى: لينو.

الدفاع: بيليرين، موستافى، لويز، ساكا.

الوسط: سيبايوس، تشاكا، أوزيل.

الهجوم: بيبي، نكيتا، أوباميانج.

الفوز رفع رصيد أصحاب الأرض آرسنال إلى 34 نقطة في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في المقابل تجمد رصيد الضيوف نيوكاسل يونايتد عند المركز الثاني عشر بـ 31 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اوزيل أساسيًا .. أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة بورنموث

الدوري الإنجليزي.. أرسنال يواصل نزيف النقاط بالتعادل ١_١ مع بورنموث في أول مباراة لأرتيتا

آرسنال ضد مانشستر يونايتد .. التشكيل الرسمي للفريقين

أرسنال بالقوة الضاربة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أرسنال يسقط فى فخ التعادل مع كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى

أوزيل أساسي.. أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة شيفيلد يونايتد

ترشيحاتنا

المتهم بتعذيب طفلة صديقه حتى الموت: لم أقصد قتلها بل تأديبها لـ تبولها اللاإرادي

بعد سحب رخصته.. طيار محمد رمضان برفقة عمرو دياب ودينا الشربيني

أبوها تعرض لحادث سير وعمها ووالدتها وحماها ماتوا.. أتعس عروس فى العالم

المنع نهائي ولا رجعة فيه.. هاني شاكر يتحدى مطربي المهرجانات.. شاهد

شاهد.. لحظة غوص ملك الأردن وولي عهده في أعماق خليج العقبة

الجماهير ترفضه.. محمد رمضان يحذف بوست حفل السوبر المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجبتها في الحرام.. أم تعذب ابنتها وتصيبها بكسر بالجمجة وتهتك في الرئة في القليوبية.. صور

أنيقة ومختلفة.. مايا دياب تبهر متابعيها بـ إطلالة جديدة

هنتعشى إيه النهاردة.. بانية ومكرونة فرنسية والحلو كب كيك بالشيكولاتة