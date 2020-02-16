الدوري الإنجليزي.. آرسنال يصعد إلى المركز الـ10 برباعية في شباك نيوكاسل

حقق فريق آرسنال فوز مهما على أرضه أمام نيوكاسل، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ26، من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
انتظر آرسنال حتى الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني ليعلن عن تقدمه من هدف وقعه النجم الجابوني أوباميانج.
ولم تكتف كتيبة آرسنال بالهدف الأول وعززت من تقدمها في أقل من ثلاث دقائق بالتحديد في الدقيقة 57، من توقيع الإيفواري نيكولاس بيبي.
ووقع الألماني مسعود أوزيل على الهدف الثالث لصالح آرسنال بعد ثنائية قام بها داخل منطقة العمليات مع الفرنسي لاكازيت، ليعود الفرنسي ويختتم بالهدف الرابع .
وتفوق آرسنال طوال الـ90 دقيقة، بعدما وصلت نسبة الاستحواذ 67% مع 13 تسديدة بين القائمين والعارضة.
وجاء تشكيل آرسنال للمباراة كالآتي:
حراسة المرمى: لينو.
الدفاع: بيليرين، موستافى، لويز، ساكا.
الوسط: سيبايوس، تشاكا، أوزيل.
الهجوم: بيبي، نكيتا، أوباميانج.
الفوز رفع رصيد أصحاب الأرض آرسنال إلى 34 نقطة في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في المقابل تجمد رصيد الضيوف نيوكاسل يونايتد عند المركز الثاني عشر بـ 31 نقطة.