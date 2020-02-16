الدوري الإنجليزي.. آرسنال يصعد إلى المركز الـ10 برباعية في شباك نيوكاسل





انتظر آرسنال حتى الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني ليعلن عن تقدمه من هدف وقعه النجم الجابوني أوباميانج.

ولم تكتف كتيبة آرسنال بالهدف الأول وعززت من تقدمها في أقل من ثلاث دقائق بالتحديد في الدقيقة 57، من توقيع الإيفواري نيكولاس بيبي.





ووقع الألماني مسعود أوزيل على الهدف الثالث لصالح آرسنال بعد ثنائية قام بها داخل منطقة العمليات مع الفرنسي لاكازيت، ليعود الفرنسي ويختتم بالهدف الرابع .





وتفوق آرسنال طوال الـ90 دقيقة، بعدما وصلت نسبة الاستحواذ 67% مع 13 تسديدة بين القائمين والعارضة.



