أثناء لعب كرة طائرة.. فيديو نادر لـ قاسم سليماني في العراق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو نادرا يظهر قاسم سليماني رئيس فيلق القدس الإيراني السابق، وهو يلعب الكرة الطائرة في دار نائب رئيس "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس.





وقالت قناة "العالم" الإيرانية إن هذه اللقطات النادرة سجلت في العراق، بحديقة منزل المهندس، الذي قتل مع سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع يناير الماضي.





ويظهر قاسم سليماني في شريط الفيديو، وهو يلعب كرة طائرة برفقة عدد من قيادات الحشد الشعبي العراقي.





ونصَب حزب الله اللبناني، السبت، تمثالا للجنرال الإيراني قاسم سليماني في منطقة مارون الراس جنوب لبنان ما أثار انتقادات واسعة وسخرية في الأوساط اللبنانية والعربية.





وظهر قاسم سليمانى كمقاوم لأن التمثال الخشبي لسليماني يشير بإصبعه إلى الأراضي الفلسطينية، في وقت كانت ميليشياته تقتل المدنيين في سوريا والعراق واليمن.



