من الاستاد إلى الوقف.. القصة الكاملة لعمل هاني شاكر "بلوك" لـ مطربي المهرجانات

شارك مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال في الحفل الغنائي الضخم الذي احتضنه ستاد القاهرة الدولى فى مناسبة عيد الحب.





وقدم الثنائي أغنية "بنت الجيران"، وكانت المفاجأة هى صعودهما سويا لأول مرة بعد الخلافات التى نشبت بينهما مؤخرا بسبب اتهام الأخير بأن حسن شاكوش نسب الأغنية لنفسه فقط ولم يتقاض منه أى مبالغ مالية بعد النجاح الذى حققته، كما قدما عددا من المهرجانات منها "لا مش مخلصين"، و"وداع يا دنيا وداع"، بالإضافة إلى أغنية يا حبيبتى يا مصر.





الهجوم على حسن شاكوش





هاجم الجمهور وجود الثنائي فى حفل كبير مثل هذا، وتصدر هاشتاج حسن شاكوش المرتبة الخامسة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وانقسمت آراء الجماهير بين الرافضين لهذا المستوى الفنى لما يحتويه من ألفاظ غير أخلاقية وبين حرية الآراء الفنية بما فيه الأغاني المقدمة.





وجاءت تغريدات رواد تويتر كالتالى:





-والله الشعبي ملوش علاقه بالفن الراقي والاغاني العاديه عشان تقارنوهم ببعض..دا حاجه مختلفه للرقص والحاجات دي ليها مود تاني وانا بحبهم ، حسن شاكوش.. مات الفن في مصر ولم يتبق لدينا إلا #حسن_شاكوش".





قرار مبدئي لهاني شاكر بعد الجدل





خرج الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ببيان وقال نه سيتم إعادة النظر في قرار النقابة الخاص بمنح حسن شاكوش مغني المهرجانات الشعبية تصريحا بالغناء.





وأضاف هاني شاكر أنه قرر ذلك بعد حالة التي انتشرت على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع علي الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمي بأغاني المهرجانات والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لـ عادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منها.





وأشار هاني شاكر أن هذه المهرجانات أفرزت ما يسمى بـ مستمعي الغريزة وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف.





وتابع هاني شاكر أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضا هناك شروطآ عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي واختيار الكلمات التي لا تحض علي رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط.





وأكد هاني شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرآ من تجاوز بالألفاظ في حفل اقيم باستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر في كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع.





حسم القرار





استجاب الفنان هاني شاكر، "نقيب المهن الموسيقية"، لمطالب الجمهور بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وأصدر بيانا جديدًا يحذر فيه من التعامل مع هؤلاء الأشخاص.





وجاء نص البيان كالتالي "علي جميع المنشآت السياحية و البواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".





هاني شاكر يرفع شعار المحافظة على الأخلاق





خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، قرار نهائي ولا رجعة فيه، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد الكلام غير المحترم الذى قيل فى الحفلة العامة أمس بـ إستاد القاهرة.





وتابع شاكر "الشعب المصري يستحق فنا أكبر من هذا الأغاني؛ يستحق فنا راقيا وليس مهرجانات، ومطربو المهرجانات لم يحصلوا على عضوية نقابة الموسيقيين، لافتا إلى أن ما يقدم على المسرح لا يليق باسم مصر وقرار النقابة نابع من باب المحافظة على تراث مصر من القيم والأخلاقيات".





وأوضح: "دور النقابة هو تقييم الأصوات فقط ولن نعطي تصاريح مرة أخرى لأغاني المهرجانات"، لافتا إلى أنهم لا يقدمون غناء أو طربا بل يقدمون كلمات وأغاني مبتذلة.





وأشار هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إلى أن الدولة تتجه للمحافظة على أخلاقيات المجتمع من خلال من هذا الفن من الظهور، مضيفا: "الشعب المصري يستحق فنا أكبر من هذه الأغاني".