بركات دعم الشباب.. شوقي غريب: نعلم جيدًا لوائح الفيفا بشأن ضم صلاح

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أننا نعلم جيدًا اللوائح والقوانين الخاصة بشأن ضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في أولمبياد طوكيو خلال الصيف القادم.
وأضاف غريب في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو الذي يقدمه محمد فاروق على قناة Ten أننا لم نتحدث مع صلاح مطلقًا لإنضمامه للمنتخب الأوليمبي ، ونجهز ملف كامل عن ارتباطانا لنقدمه للفريق الإنجليزي ليكون هناك تنسيق كامل بشأن ضمه في الصيف القادم للمشاركة في الأولمبياد ، خاصة وأن تواجد صلاح سيكون إضافة مميزة وقوية لمنتخبنا.
وأكمل المدير الفني أن اختيار أسماء المنتخب الأولمبي سيكون في يوليو المقبل حتى لا نشتت أذهان اللاعبين خلال الفترة القادمة ، ولضمان الحصول على الأفضل للإنضمام لصفوف المنتخب.
وقال شوقي غريب إن محمد بركات ، مدير المنتخب الأول كان له دورًا كبيرًا في بطولة افريقيا للشباب ، بمشاركة جميع اللاعبين في البطولة ودائمًا كان داعمًا لنا.
وأكد غريب أن محمد بركات توقع فوزنا بكأس الأمم الإفريقية ومشاركتنا في أولمبياد طوكيو نظرًا لثقته الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين بتحقيق الفوز في مباريات البطولة الأفريقية ، والأداء المميز الذي ظهرنا به.