بركات دعم الشباب.. شوقي غريب: نعلم جيدًا لوائح الفيفا بشأن ضم صلاح

لاعب ليفربول الإنجليزي في أولمبياد طوكيو خلال الصيف القادم. قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أننا نعلم جيدًا اللوائح والقوانين الخاصة بشأن ضم محمد صلاح





وأضاف غريب في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو الذي يقدمه محمد فاروق على قناة Ten أننا لم نتحدث مع صلاح مطلقًا لإنضمامه للمنتخب الأوليمبي ، ونجهز ملف كامل عن ارتباطانا لنقدمه للفريق الإنجليزي ليكون هناك تنسيق كامل بشأن ضمه في الصيف القادم للمشاركة في الأولمبياد ، خاصة وأن تواجد صلاح سيكون إضافة مميزة وقوية لمنتخبنا.



