الأوبرا والقومي للسينما يحتفلان بالذكرى 89 لميلاد الفنانة شادية الجمعة القادمة

تحتفي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، يوم الجمعة القادمة، بالذكرى ٨٩ لميلاد الفنانة شادية، بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.





ويتضمن الحفل عرضا للفيلم الوثائقي "لؤلؤة الشرق"، ضمن عروض نادي السينما، ويتناول الفيلم المسيرة الفنية للفنانة الراحلة، ويعقب العرض ندوة فنية يديرها الناقد السينمائي إسلام علي، ويشارك فيها المؤرخ السينمائي محمد شوقي، حيث يتحدث عن التاريخ الفني والإنساني للفنانة شادية.





كما يتضمن الاحتفال فقرة فنية تشدو خلالها الفنانة شمس إبراهيم، بمشاركة براعم كورال الأوبرا، بمجموعة من أجمل أغنيات الفنانة شادية.





تجدر الإشارة إلى أن عودة وإدراج نادى السينما ضمن برنامج أنشطة دار الاوبرا في الموسم الفني للعام الماضي، جاءت بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التي تعبر عن الواقع وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وترسيخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعي في المجتمع.



