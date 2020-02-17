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منوعات

شاهد.. طلاب مدرسة يغنون «بنت الجيران» بدلًا من النشيد الوطني

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:35 ص
طلاب يغنون بنت الجيران
طلاب يغنون بنت الجيران لحسن شاكوش
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احمد شريف

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم، لمجموعة من الطلاب المدارس وهم يغنون مهرجان "بنت الجيران" للمطرب حسن شاكوش في الطابور الصباحي وسط حضور المدرسين والمشرفين.


وأظهر فيديو متداول عبر "فيس بوك"، الطلاب وهما يغنون المهرجان بدلا من النشيد الوطني في الطابور الصباحي.


ولم يكشف الفيديو عن مكان الطلاب، إلا أن الواقعة أثارت موجة من الغضب بسبب غناء الأغنية الشعبية بدل من النشيد الوطني ما يفسد طبيعة التعليم في المدارس.


وانتقد رواد التواصل الفيديو لأنه يسئ إلى التعليم، ويكشف مدى تأثير تلك الاغاني الشعبية على الطلاب في كافة المراحل الدراسية.


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