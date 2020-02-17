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منوعات

أهل قريش.. رقص وخمور على أذكار وأدعية إسلامية في ملهى ليلي.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في واقعة تتسم كليًا بالغرابة تم تشغيل داخل ملهى ليلي أناشيد وأدعية دينية، ولم ينه ذلك عن الرقص وشرب الخمر، بل استمر الحضور على وضعهم، ما اعتبره الكثيرون إهانة للدين الإسلامي.

أحدث مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بـ تونس حالة من الجدل الواسع، حيث تم تصوير الفيديو داخل ملهى ليلي بمدينة قمرت التونسية، بينما يقوم القائمون عليه في تشغيل الأدعية والأناشيد الدينية والرقص عليها. 

وقد انتشر الفيديو وهو يحمل عنوان "يحدث  في تونس حضرة إسلامية في ملهى ليلي في  قمرت"، وسجل الكثيرون اعتراضهم على هذا الفيديو والتصرف  ككل، فقال إعلامية تونسية "ابتسام بن سعد":" أذكار والصلاة على رسول  الله  بملهى في قمرت؟،  حتى أهل  قريش لم يذكروا الله في مجلسهم الخمري.. انها بدعة إلى أين نصل بعد ذلك؟". 

فيما عبر الكثيرون من الشعب التونسي عن غضبهم من هذا التصرف قائلين،:"الرقص على الأناشيد والأدعية الدينية في مكان يشرب زبائنه الخمر أمر مبالغ فيه".

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