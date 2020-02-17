أغرب حفل زفاف.. شقيقتان في كوشة واحدة بدون عرسان.. فيديو

حفلات الزفاف وغرائبها أشبه بالبئر العميق الذي لانهاية له، فهناك الكثير من العجائب التي لم يتم الكشف عنها في حفلات الزفاف، كان أخرها حفل زفاف أقيم لشقيقتين دون عرسان في تركيا.





ففي عرس غير تقليدي أقام أخ حفل زفاف لشقيقته سمية والتي تبلغ من العمر 42 عامًا، وقادرة وهي صاحبة الـ 47 عامًا، بينما لم يوجد عريس لأي منهما، بحسب ما نشرت وكالة "دوغان" التركية.





وأقيم هذا الحفل في مدينة يوريير بمحافظة أضنة التركية أمام منزل الشقيقتين، وأوضحت التقارير الصحيفة أن الشقيقتين هن من صاحبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وأراد الأخ الذي يدعى "أحمد اكتاش" أن يدخل الفرح على قلب أختيه.





واحتفل أهل المنطقة بالعروستان على أنغام الموسيقى التركي والعثماني، والطبل والرقص على الطبول، وكأنه حفل زفاف حقيقي.



