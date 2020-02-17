أحمد موسى يعلق على رقص مدرسة فتيات على أغنية بنت الجيران في طابور الصباح





وظهر بالفيديو الذي نشره أحمد موسى، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قيام الطالبات بالرقص على اغنية بنت الجيران وترديدها بصوت عالي بعد تشغيل في ميكرفون الإذاعة المدرسية.





وعلق أحمد موسي على الفيديو قائلا "رقص طالبات احدي المدارس علي أغنية بنت الجيران لشاكوش في طابور الصباح".





وسرعان ما أنهالت التعليقات من متابعية على الفيديو والتي جاءت بين "مافضلش غير يحطو الأغنية الزبال دي غير فى ورقة الامتحانات" و "حسبنا الله ونعم الوكيل يارب احكم في امرنا يارب يارب تعبنا" و" عليه العوض ومنه العوض" و" مش معقول تكون المدرسة دي في مصر مستحيل" و "مدير المدرسه دي لازم يتحول للتحقيق والفصل لانه المفروض مريي فاضل".

نشر الإعلامي أحمد موسي فيديو كارثي من داخل احدي المدارس الحكومية لقيام طالبات بالرقص على أغنية بنت الجيران للفنان حسن شاكوش وعمرو كمال.