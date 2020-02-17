أحمد موسى: أغاني المهرجانات وراء تخريب العقول وانتشار البلطجة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا بد من الالتزام بالضوابط والقيم في الغناء، وألا تكون هناك كلمات خارجة في أعمال فنية يشاهدها الملايين.





وطالب موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، بإجراء امتحان لكل من يريد الغناء وإخضاع كلمات الأغنية للرقابة، متسائلًا، من يريد ضرب القوى الناعمة المصرية؟.





وأوضح موسى أن بناء جيل المستقبل يكون من خلال فن راق وحقيقي، متابعا: "نحن مجتمع منضبط وملتزم".





وأشار موسى إلى أن أغاني المهرجانات السبب في تخريب العقول وانتشار البلطجة، مردفا: "غير مسموح أن يكون المطرب عريان".





وأصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.





يأتي ذلك بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".