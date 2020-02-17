AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: أغاني المهرجانات وراء تخريب العقول وانتشار البلطجة.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:13 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا بد من الالتزام بالضوابط والقيم في الغناء، وألا تكون هناك كلمات خارجة في أعمال فنية يشاهدها الملايين.

وطالب موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، بإجراء امتحان لكل من يريد الغناء وإخضاع كلمات الأغنية للرقابة، متسائلًا، من يريد ضرب القوى الناعمة المصرية؟.

وأوضح موسى أن بناء جيل المستقبل يكون من خلال فن راق وحقيقي، متابعا: "نحن مجتمع منضبط وملتزم".

وأشار موسى إلى أن أغاني المهرجانات السبب في تخريب العقول وانتشار البلطجة، مردفا: "غير مسموح أن يكون المطرب عريان".

وأصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.

يأتي ذلك بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الهجوم عليهما.. حسن شاكوش وعمر كمال يعتذران عن خطأ حفل الاستاد .. فيديو

مات الفن.. هاشتاج #حسن_شاكوش يتصدر تويتر بعد إحياء حفل استاد القاهرة

أفسدوا الذوق العام.. شاهد آراء الشارع في سحب تراخيص الغناء من مطربي المهرجانات

أخبار الفن.. اعتذار حسن شاكوش وعمر كمال.. ونرمين الفقي تتصدر تريند جوجل.. وهيفاء وهبي في موقف محرج

تعليق أحمد موسى على منع مطربي المهرجانات من الغناء

ضربة موجعة.. هاني شاكر: محمد رمضان لم يحافظ على أخلاقيات المجتمع

ترشيحاتنا

دعاء صلاة الاستخارة .. يسهل لك جميع أمور حياتك

أغرب حفل زفاف.. شقيقتان في كوشة واحدة بدون عرسان.. فيديو

ماذا قال السعوديون عن ارتفاع أسعار البنزين؟

روحاني يكشف حقيقة تنحيه عن رئاسة إيران: قدمت استقالتي بالفعل

شاهد.. ملخص وهدف مباراة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية

عبر موقع دعم مصر.. التموين تطالب المواطنين بتسجيل رقم المحمول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا

أخبار السيارات : تخفيض أسعار تويوتا كورولا toyota corolla وهيونداي hyundai وجيلي geely في مصر.. ومزاد سيارات فبراير

طقوس غريبة.. قبائل إثيوبية تنفرد بعادات وتقاليد لا مثيل لها فى العالم.. شاهد