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أخبار العالم

حريق هائل بـ الرياض وأنباء عن مادة تسببت في اندلاعه.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:46 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لحريق هائل في أحد المباني في المملكة العربية السعودية.

وقال رواد الموقع إن الحريق نشب في مبنى على طريق الملك فهد قرب مستشفى الحبيب، في حي العليا شمالي العاصمة الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو اشتعال المبنى بالكامل وسط تواجد فرق الإطفاء.

ورجح أحد رواد الموقع إلى أن سبب نشوب الحريق في كامل المبنى يرجع ربما إلى مادة "الكلادنج" والتي تستخدم في طلاء واجهات المباني والمحال التجارية.


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