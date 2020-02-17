بدون جمل خارجة.. عمر كمال يغني بنت الجيران بعد التعديل على الهواء.. فيديو

حل المطرب عمر كمال ضيفا على برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، بعد النجاح الكبير لأغنية «بنت الجيران» ليكشف عن كواليس وتفاصيل جديدة لأول مرة وسببب خلافه مع صديقه حسن شاكوش.

وعلق «عمر كمال» على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ، قائلا «القرار بالنسبة لي محبط جدا مع إحترامي للأستاذ هاني شاكر وكل مجلس النقابة».





وقال «عمر كمال» إن السبب الذي دفع النقابة بخروج هذا القرار هو كلمة في أغنية «بنت الجيران» وهي أثارت جدلا واسعا، لذلك حرصوا علي تقديم الاعتذار للجمهور، مؤكدا أنه تم طرح كلمات جديدة لمهرجان «بنت الجيران».







وأوضح «عمر كمال» أنه قدم الأغنية مع حسن شاكوش ولم يتخيلوا انها تنجح بهذا الشكل وتدخل ترند على مواقع التواصل الاجتماعي وترتيبها يكون الثاني علي العالم، مشيرا إلى أنه منذ البداية كان ضد دخول هذه الجملة منذ البداية.





وكانت أغنية «بنت الجيران» لمطرب المهرجانات حسن شاكوش قد تفوقت على أغنيات لنجوم عالميين بعد أن حلت في المركز الثاني لأكثر الأغاني استماعا على مستوى العالم في تطبيق الأغاني الشهير «ساوند كلاود»، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الجاري فقط.

