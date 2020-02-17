مصير حسن شاكوش وعمرو كمال بعد قرار هاني شاكر





ويواجه كل من المطرب حسن شاكوش ، و عمر كمال ، مصير مجهول بعد هذا القرار بالرغم من النجاح الكبير الذان حققاه بمهرجان "بنت الجيران"، الذي قاما بطرحه مؤخرًا.





بينما أعلن منصور هندى، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية أنه تم منع المطرب عمر كمال، منذ قليل من الغناء في إحدى الأفراح بفندق شهير





يذكر أن استجاب الفنان هاني شاكر ، "نقيب المهن الموسيقية"، لمطالب الجمهور بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وأصدر بيانا جديدًا يحذر فيه من التعامل مع هؤلاء الأشخاص.