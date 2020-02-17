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فن

مصير حسن شاكوش وعمرو كمال بعد قرار هاني شاكر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:08 ص
حسن شاكوش - عمر كمال
حسن شاكوش - عمر كمال
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آيه عاطف
أثار قرار الفنان هاني شاكر، بعدم السماح لمطربي المهرجانات بالغناء، جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، والمطربين، ونجوم الفن بين مؤيدين ومعارضين.

ويواجه كل من المطرب حسن شاكوش، وعمر كمال، مصير مجهول بعد هذا القرار بالرغم من النجاح الكبير الذان حققاه بمهرجان "بنت الجيران"، الذي قاما بطرحه مؤخرًا.

بينما أعلن منصور هندى، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية أنه تم منع المطرب عمر كمال، منذ قليل من الغناء في إحدى الأفراح بفندق  شهير

يذكر أن استجاب الفنان هاني شاكر، "نقيب المهن الموسيقية"، لمطالب الجمهور بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وأصدر بيانا جديدًا يحذر فيه من التعامل مع هؤلاء الأشخاص.
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